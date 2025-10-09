En el día dos de la experiencia Creative Roads, las invitadas tuvieron un día lleno de actividades en las que lograron conectar de distintas formas a través de actividades que se convirtieron en un viaje lleno de emociones, inspiración y conexión.
Moda con propósito en Creative Roads Experience, la experiencia en Hoja Santa Boutique
Creative Roads Experience, la experiencia en Hoja Santa Boutique
Uno de los momentos más simbólicos del día fue la visita a Hoja Santa Boutique, un espacio que celebra la autenticidad, el arte local y la moda como expresión personal.
En Hoja Santa se encuentra piel de la mejor calidad, con ropa, bolsas y accesorios timeless que no encontrarás en otro lado.
Una de las características que hacen destacar a la boutique, es que todos sus productos son hechos en México con base en fibras naturales, producidas con amor, dedicación y pasión por artesanos mexicanos, la razón por la que todas las piezas son únicas y limitadas.
Entre texturas naturales, siluetas fluidas y piezas que cuentan historias, cada invitada eligió una prenda o accesorio que resonara con su estilo y esencia creativa.
No se trataba sólo de vestir, sino de generar una reflexión de la personalidad de cada mujer y así, conectar con su propia creatividad e intuición.
Algunas optaron por piezas con flecos, otras por colores vibrantes y claro, no podía faltar un sombrero o unas botas vaqueras para rematar el outfit.
El propósito de escoger estas piezas no era simplemente para usarlas durante el día, sino que era para un photoshoot especial en el que cada invitada destacó al mostrar su autenticidad e increíble personalidad.
Esta experiencia se convirtió en una forma original de autoconocerse, conectar con lo que las representa, con lo que las hace sentir cómodas, seguras y genuinas.
Así vivimos el día dos de la Creative Roads Experience
Los outfits no se quedaron dentro de la boutique y acompañaron a las invitadas a su próxima experiencia: una sesión de healing con caballos en el rancho Corazón de Nopal.
Esta dinámica las llevó a reflexionar sobre liderazgo, confianza y conexión interior, por medio de la prenda elegida. Esto funcionó como un reflejo de cada mujer y cómo a través de la moda, la naturaleza y las emociones esta experiencia sirvió como conexión con su propia identidad.
Hoja Santa Boutique fue más que una parada en el recorrido. El resultado fueron prendas que contaron la historia detrás de cada mujer, al mostrarlas de la manera más real y única. Fue un día que les recordó que cada detalle puede inspirar y transformar.