Moda con propósito en Creative Roads Experience, la experiencia en Hoja Santa Boutique

Creative Roads Experience, la experiencia en Hoja Santa Boutique

Uno de los momentos más simbólicos del día fue la visita a Hoja Santa Boutique, un espacio que celebra la autenticidad, el arte local y la moda como expresión personal.

En Hoja Santa se encuentra piel de la mejor calidad, con ropa, bolsas y accesorios timeless que no encontrarás en otro lado.

Una de las características que hacen destacar a la boutique, es que todos sus productos son hechos en México con base en fibras naturales, producidas con amor, dedicación y pasión por artesanos mexicanos, la razón por la que todas las piezas son únicas y limitadas.

Visita a Hoja Santa Boutique con Creative Roads Experience (Cortesía)

Entre texturas naturales, siluetas fluidas y piezas que cuentan historias, cada invitada eligió una prenda o accesorio que resonara con su estilo y esencia creativa.

No se trataba sólo de vestir, sino de generar una reflexión de la personalidad de cada mujer y así, conectar con su propia creatividad e intuición.

Algunas optaron por piezas con flecos, otras por colores vibrantes y claro, no podía faltar un sombrero o unas botas vaqueras para rematar el outfit.

Outfits creados con piezas atemporales de Hoja Santa Boutique. (Cortesía)

El propósito de escoger estas piezas no era simplemente para usarlas durante el día, sino que era para un photoshoot especial en el que cada invitada destacó al mostrar su autenticidad e increíble personalidad.

Esta experiencia se convirtió en una forma original de autoconocerse, conectar con lo que las representa, con lo que las hace sentir cómodas, seguras y genuinas.