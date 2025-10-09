Esta es la canción que todo mundo amó después de Paris Fashion Week

Rhythm is a dancer: El nuevo himno que representa una nueva etapa para Chanel

La canción de 1992 “Rhythm is a dancer” se hizo mundialmente famosa durante los años noventa por su ritmo y su energía, con una letra profunda con mensaje sobre las conexiones humanas a través del ritmo y su atmósfera eufórica la convirtieron en una de las piezas que representan muy bien el género del eurodance.

Usarla dentro de la pasarela debut de Blazy no fue ninguna casualidad, fue un movimiento estratégico para conectar todas las piezas de su propuesta: sentir una conexión.

“Rhythm is a dancer” se volvió viral poco después del desfile de Matthieu Balzy (Carlo Scarpato)

La canción comenzó a sonar mientras las modelos desfilaban con paso fluido y al ritmo, usando las piezas de esta colección que combinan muy bien el ADN clásico de Chanel con la visión fresca y moderna de Matthieu Blazy. La colección se volvió aún más viva e inolvidable gracias a lo hipnótica que es la canción del tema.

La canción de 1992, se hizo mundialmente famosa durante los años noventa por su ritmo y su energía (Andrea Adriani / Carlo Scarpato / Alessandro Viero)

Minutos después de la pasarela, las redes sociales hicieron el resto y la canción “Rhythm is a dancer” volvió a estar en los tops de búsqueda y se convirtió en una de las canciones más comentada del Paris Fashion Week. TikTok y los reels de Instagram se llenaron de clips del desfile con el audio de esta canción, probando que la moda y la música siguen siendo una combinación que no falla.