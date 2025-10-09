Esta es la canción que todo mundo amó después de Paris Fashion Week

La icónica canción de Snap!, un clásico de la música eurodance de los noventa, se encargó de ser el himno oficial de esta nueva era.
Publicidad
Rhythm is a dancer: El nuevo himno que representa una nueva etapa para Chanel
La canción de 1992 “Rhythm is a dancer” se hizo mundialmente famosadurante los años noventa por su ritmo y su energía, con una letra profunda con mensaje sobre las conexiones humanas a través del ritmo y su atmósfera eufórica la convirtieron en una de las piezas que representan muy bien el género del eurodance.
Usarla dentro de la pasarela debut de Blazy no fue ninguna casualidad, fue un movimiento estratégico para conectar todas las piezas de su propuesta: sentir una conexión.
La canción comenzó a sonar mientras las modelos desfilaban con paso fluido y al ritmo, usando las piezas de esta colección que combinan muy bien el ADN clásico de Chanel con la visión fresca y moderna de Matthieu Blazy. La colección se volvió aún más viva e inolvidable gracias a lo hipnótica que es la canción del tema.
Minutos después de la pasarela, las redes sociales hicieron el resto y la canción “Rhythm is a dancer” volvió a estar en los tops de búsqueda y se convirtió en una de las canciones más comentada del Paris Fashion Week. TikTok y los reels de Instagram se llenaron de clips del desfile con el audio de esta canción, probando que la moda y la música siguen siendo una combinación que no falla.
Publicidad
Un ritmo que está lleno de estilo
Mientras que el desfile de Balzy se inspiraba en la idea de mirar el mismo cielo y compartir un sentimiento, la elección de “Rhythm is a dancer” refuerza esa idea. Con una melodía que invita a bailar y a sentirse parte de algo grande, igual que lo hace la moda cuando conecta al público con una sola emoción.
Al mezclar este clásico del eurodance con el universo CHANEL, Matthieu logra equilibrar es estilo atemporal de la maison con la estética pop de la canción. La casa francesa sigue su camino, siempre fiel a su elegancia clásica pero con un nuevo ritmo y un aire fresco y divertido que te invita a moverte.
Este no solo es el inicio de una nueva etapa para CHANEL, sino que el debut de Blazy es un guiño al pasado que se ha hecho presente en la moda de hoy en día. Con un aire lleno de nostalgia y emoción esta colección deja claro que CHANEL es un clásico que nunca pasa de moda, al igual que su selección musical.