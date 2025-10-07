Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que conquistó la pasarela de CHANEL

¿Quién es Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que desfiló para CHANEL?

Aneken Zaldívar es de la Ciudad de México y su carrera en el modelaje la inició cuando apenas tenía 13 años. Junto a su agencia de modelaje, In The Park Management, esperaron algunos años para que su debut internacional fuera a lo grande.

La historia entre Blazy y Aneken empezó cuando ella apenas tenía 18 años y llegó su oportunidad al desfilar de manera internacional bajo la dirección de Matthieu Blazy en Bottega Veneta para la colección The World in a Small Room, que buscaba celebrar la diversidad y el movimiento. Ahora, años después, se vuelven a unir para el desfile de una de las casas más icónicas e históricas del mundo.

La joven modelo mexicana ya había desfilado antes para Matthieu Blazy (Carlo Scarpato)

El desfile de CHANEL en París fue literalmente una experiencia fuera de este mundo, Blazy transformó el Grand Palais en un universo de planetas flotantes que luces reflejaban una energía cósmica y entre las modelos que dieron vida a ese universo, Aneken brilló con una elegancia y una serenidad que sin duda son parte de su estilo y sello personal.

Anteriormente desfiló con Blazy para Bottega Veneta en la colección The World in a Small Room, (Instagram (@anekween))

Para mí es un sueño hecho realidad. No hay comparación con la sensación de estar en la pasarela, ver todas las luces y sentir la adrenalina. Es mágico. Aneken

Sus palabras resumen la experiencia y el emoción de una joven modelo mexicana que ha tenido paciencia, se ha prepararse y sobre todo sabe disfrutar el momento con los pies en la tierra.