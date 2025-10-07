Publicidad

Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que conquistó la pasarela de CHANEL

El orgullo mexicano se hace presente en una de las pasarelas más importantes del mundo: Aneken Zaldívar conquistó en el desfile de CHANEL
mar 07 octubre 2025 11:03 AM
El orgullo mexicano se hace presente en una de las pasarelas más importantes del mundo (Carlo Scarpato)

Desde Mexico a París, Aneken Zaldívar lleva el nombre de México con elegancia y fuerza. Su historia demuestra que los sueños se cumplen con trabajo y dedicación. La modelo mexicana está de regresó en los grandes desfiles, esta vez lo hace en el debut de Matthieu Blazy para CHANEL primavera/verano 2026, siendo parte de la historia del diseñador al desfilar anteriormente para él con Bottega Veneta.

¿Quién es Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que desfiló para CHANEL?

Aneken Zaldívar es de la Ciudad de México y su carrera en el modelaje la inició cuando apenas tenía 13 años. Junto a su agencia de modelaje, In The Park Management, esperaron algunos años para que su debut internacional fuera a lo grande.

La historia entre Blazy y Aneken empezó cuando ella apenas tenía 18 años y llegó su oportunidad al desfilar de manera internacional bajo la dirección de Matthieu Blazy en Bottega Veneta para la colección The World in a Small Room, que buscaba celebrar la diversidad y el movimiento. Ahora, años después, se vuelven a unir para el desfile de una de las casas más icónicas e históricas del mundo.

La joven modelo mexicana ya había desfilado antes para Matthieu Blazy (Carlo Scarpato)

El desfile de CHANEL en París fue literalmente una experiencia fuera de este mundo, Blazy transformó el Grand Palais en un universo de planetas flotantes que luces reflejaban una energía cósmica y entre las modelos que dieron vida a ese universo, Aneken brilló con una elegancia y una serenidad que sin duda son parte de su estilo y sello personal.

Anteriormente desfiló con Blazy para Bottega Veneta en la colección The World in a Small Room, (Instagram (@anekween))

Para mí es un sueño hecho realidad. No hay comparación con la sensación de estar en la pasarela, ver todas las luces y sentir la adrenalina. Es mágico.
Aneken

Sus palabras resumen la experiencia y el emoción de una joven modelo mexicana que ha tenido paciencia, se ha prepararse y sobre todo sabe disfrutar el momento con los pies en la tierra.

Aneken Zaldívar, la nueva cara de una nueva generación de modelos

Aneken es parte de una nueva generación de modelos mexicanas: hermosa, natural y preparada. Su trabajo en modelaje no solo destaca por su belleza, sino por su autenticidad y presencia escénica. Anteriormente en Bottega Veneta y en el desfile crucero de Dior 2024, demostró su talento para llevar con seguridad la visión de un diseñador y mantener el nombre de México bien alto.

También formó parte del desfile crucero de Dior 2024 (Instagram (@anekween))

Después de años en preparación y descansos estratégicos que le dieron la oportunidad de crecer y vivir de manera tranquila, Aneken vuelve al escenario global con una madurez y presencia que demandan atención. Su regreso junto a Matthieu Blazy, no solo es un reencuentro profesional, sino un símbolo de evolución que la convierte en una de las promesas de modelaje más fuertes de México.

Sin duda es una de las nuevas caras a las que debemos ponerle atención (Carlo Scarpato)
Todos los directores creativos que han estado al frente de CHANEL

