Desde Mexico a París, Aneken Zaldívar lleva el nombre de México con elegancia y fuerza. Su historia demuestra que los sueños se cumplen con trabajo y dedicación. La modelo mexicana está de regresó en los grandes desfiles, esta vez lo hace en el debut de Matthieu Blazy para CHANEL primavera/verano 2026, siendo parte de la historia del diseñador al desfilar anteriormente para él con Bottega Veneta.
Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que conquistó la pasarela de CHANEL
¿Quién es Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que desfiló para CHANEL?
Aneken Zaldívar es de la Ciudad de México y su carrera en el modelaje la inició cuando apenas tenía 13 años. Junto a su agencia de modelaje, In The Park Management, esperaron algunos años para que su debut internacional fuera a lo grande.
La historia entre Blazy y Aneken empezó cuando ella apenas tenía 18 años y llegó su oportunidad al desfilar de manera internacional bajo la dirección de Matthieu Blazy en Bottega Veneta para la colección The World in a Small Room, que buscaba celebrar la diversidad y el movimiento. Ahora, años después, se vuelven a unir para el desfile de una de las casas más icónicas e históricas del mundo.
El desfile de CHANEL en París fue literalmente una experiencia fuera de este mundo, Blazy transformó el Grand Palais en un universo de planetas flotantes que luces reflejaban una energía cósmica y entre las modelos que dieron vida a ese universo, Aneken brilló con una elegancia y una serenidad que sin duda son parte de su estilo y sello personal.
Para mí es un sueño hecho realidad. No hay comparación con la sensación de estar en la pasarela, ver todas las luces y sentir la adrenalina. Es mágico.
Sus palabras resumen la experiencia y el emoción de una joven modelo mexicana que ha tenido paciencia, se ha prepararse y sobre todo sabe disfrutar el momento con los pies en la tierra.
Aneken Zaldívar, la nueva cara de una nueva generación de modelos
Aneken es parte de una nueva generación de modelos mexicanas: hermosa, natural y preparada. Su trabajo en modelaje no solo destaca por su belleza, sino por su autenticidad y presencia escénica. Anteriormente en Bottega Veneta y en el desfile crucero de Dior 2024, demostró su talento para llevar con seguridad la visión de un diseñador y mantener el nombre de México bien alto.
Después de años en preparación y descansos estratégicos que le dieron la oportunidad de crecer y vivir de manera tranquila, Aneken vuelve al escenario global con una madurez y presencia que demandan atención. Su regreso junto a Matthieu Blazy, no solo es un reencuentro profesional, sino un símbolo de evolución que la convierte en una de las promesas de modelaje más fuertes de México.