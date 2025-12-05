Kim Cattrall se casa por cuarta vez: así fue su boda secreta con Russell Thomas en Londres

Kim Cattrall sorprendió al anunciar que se casó con Russell Thomas, su pareja desde hace más de una década.

La icónica actriz de Sex and the City selló su historia de amor en una ceremonia íntima realizada en Londres y rodeada únicamente de 12 de sus seres más cercanos.

Para la ocasión, Cattrall eligió un traje de falda-pantalón color crema de Dior, acentuado con guantes de encaje de Cornelia James y un sombrero hecho a medida por el diseñador de sombreros Philip Treacy.

Por su parte, Thomas optó por un traje a medida de Richard James, reflejo del gusto compartido por la elegancia sobria.

La historia de amor de Kim Cattrall y Russell Thomas

La historia de amor entre Kim Cattrall y Russell Thomas comenzó lejos de los reflectores que suele rodear a las grandes figuras de Hollywood.

Se conocieron en 2016, cuando la actriz participó en una entrevista para la BBC en el programa Woman’s Hour, donde Thomas trabajaba. El encuentro fue breve, profesional y sin la intención de convertirse en algo más.

Kim Cattrall se casa con Rusell Thomas (Julien Lienard/Getty Images for Balmain)

La conexión real surgió cuando retomaron el contacto a través de redes sociales. Lo que empezó como intercambios casuales se transformó en conversaciones cada vez más cercanas, hasta que finalmente decidieron verse fuera del ambiente laboral.