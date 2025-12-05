Kim Cattrall, actriz de Sex and the City, celebró un nuevo capítulo en su vida personal al casarse este 4 de diciembre con Russell Thomas, su pareja desde hace 10 años. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico Chelsea Old Town Hall de Londres, con tan solo 12 invitados: familiares y amigos muy cercanos
Kim Cattrall se casa por cuarta vez: así fue su boda secreta con Russell Thomas en Londres
Kim Cattrall sorprendió al anunciar que se casó con Russell Thomas, su pareja desde hace más de una década.
La icónica actriz de Sex and the City selló su historia de amor en una ceremonia íntima realizada en Londres y rodeada únicamente de 12 de sus seres más cercanos.
Para la ocasión, Cattrall eligió un traje de falda-pantalón color crema de Dior, acentuado con guantes de encaje de Cornelia James y un sombrero hecho a medida por el diseñador de sombreros Philip Treacy.
Por su parte, Thomas optó por un traje a medida de Richard James, reflejo del gusto compartido por la elegancia sobria.
La historia de amor de Kim Cattrall y Russell Thomas
La historia de amor entre Kim Cattrall y Russell Thomas comenzó lejos de los reflectores que suele rodear a las grandes figuras de Hollywood.
Se conocieron en 2016, cuando la actriz participó en una entrevista para la BBC en el programa Woman’s Hour, donde Thomas trabajaba. El encuentro fue breve, profesional y sin la intención de convertirse en algo más.
La conexión real surgió cuando retomaron el contacto a través de redes sociales. Lo que empezó como intercambios casuales se transformó en conversaciones cada vez más cercanas, hasta que finalmente decidieron verse fuera del ambiente laboral.
La vida amorosa de Kim Cattrall: matrimonios y relaciones que marcaron su historia
A lo largo de su vida, Kim Cattrall ha mantenido una trayectoria sentimental tan diversa como su carrera en la pantalla.
La actriz se ha casado en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con Larry Davis a finales de los años setenta, una unión breve que terminó rápidamente.
A inicios de los ochenta contrajo matrimonio con Andre J. Lyson, con quien permaneció varios años antes de separarse. Más tarde, en 1998, se unió a Mark Levinson, relación que combinó lo personal y lo profesional, pues juntos publicaron un libro antes de finalizar su matrimonio en 2004.
Tras años enfocada en su trabajo y en relaciones fuera del matrimonio, Cattrall volvió a dar un paso importante en su vida personal al casarse con el ingeniero de audio británico Russell Thomas en una íntima ceremonia en Londres.