El proyecto de poesía con 30 voces mexicanas que cautivó a Jean-Paul Gaultier

El proyecto de poesía por teléfono con 30 voces mexicanas que cautivó a Jean-Paul Gaultier

Gaultier uso su cuenta de Instagram con más de 5.3 millones de seguidores para invitarnos a conectar con el arte y envolvernos en la poesía mexicana en Dial-A-Poem, con 30 poemas disponibles para ser escuchados por quienes se decidan a marcar al número de teléfono.

PARIS, FRANCE - MARCH 04: Jean-Paul Gaultier attends the "Le Grand Diner du Louvre" Passage Richelieu Photocall at Musee du Louvre on March 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

¿Qué es Dial-a-Poem?

El poeta estadounidense John Giorno comenzó el proyecto Dial-A-Poem en 1969 como una línea telefónica sin costo que cubría únicamente la ciudad de Nueva York a la cual cualquier persona podía marcar y escuchar poemas recitados por los poetas más prominentes de ese momento.

Giorno fue un personaje importante en la escena de arte neoyorquina de los 60's y su participación fue clave para la promoción de la poesía como un arte interdisciplinario. John Giorno quería promover diferentes voces y ampliar el conocimiento poético en la ciudad. Así creo esta iniciativa que se presentó en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1970, como parte de la exhibición Information. Actualmente, puede apreciarse en el piso 4 del aclamado MoMA.