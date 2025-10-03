El proyecto de poesía con 30 voces mexicanas que cautivó a Jean-Paul Gaultier

Jean-Paul Gaultier ha visitado nuestro país varias veces, ha escuchado el famoso grito 'Gaultier, hermano, ya eres mexicano' y sabe que México lo ama. Él ha respondido este amor con colecciones inspiradas en nuestras tradiciones y nuestra cultura.
No es ningún secreto que el diseñador francés nos tiene siempre presente y, esta vez, quedó fascinado con Dial-A-Poem, un proyecto de Giorno Poetry Systems que permite a las personas escuchar un poema diferente cada vez que llamen al número. Aunque este proyecto fue creado por el poeta y artista visual estadounidense John Giorno en 1968 en Nueva York, voces en lenguas indígenas y en español conquistaron a l'enfant terrible de la moda.