Christian Nodal demanda a Cazzu; asegura haber dado más de 12 millones en manutención

Según la emisión, la demanda, de carácter civil, fue ingresada ante un juzgado de lo familiar en Jalisco, en el cual Nodal comparece en ejercicio de la patria potestad y representación de su descendiente. El expediente detalla los puntos de desacuerdo entre ambos padres y la insistencia del cantante en regular de manera formal su convivencia con la niña, así como su participación en decisiones importantes para su desarrollo.

De acuerdo con el programa, en el escrito, Nodal puntualiza los depósitos realizados por concepto de alimentos, asegurando que ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos en un periodo de 13 meses.

Cazzu y Christian Nodal (Frazer Harrison/Getty Images)

También señala que dichos pagos se entregaron a través de terceros y en efectivo, afirmando que esto se debió a una instrucción expresa de Cazzu, quien únicamente aceptaba recibir el dinero de esa manera en su natal Argentina.

La demanda también subraya la relevancia que Nodal otorga a mantener convivencia con Inti y participar activamente en su crianza. Este argumento contrasta con las declaraciones recientes de Cazzu durante sus visitas a México, donde ha expresado que la manutención proporcionada por el sonorense no es suficiente y que existen desacuerdos en torno a la logística y responsabilidad compartida en torno a la menor.