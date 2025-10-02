Publicidad

Moda

Las tendencias en 'street style' que nos dejó Milan Fashion Week

Más allá de la front row, lo que robó las miradas durante la Semana de la Moda en Milán fueron las tendencias que detectamos en el street style.
jue 02 octubre 2025 09:06 PM
TENDENCIAS FW MILÁN .jpg
Las tendencias que seguirán dominando el 2026. (Vía Instagram (@versace, @bottegavenetaworld, @ferragamo, @fendi))

Se sabe que Milán es una de las capitales top de la moda y lo que más nos encanta es que no solo dicta tendencia en las pasarelas, sino también en sus calles.

Ahí es donde el estilo se siente más real y auténtico. Y justo de ahí podemos ver las tendencias que se vienen para la próxima temporada.

Así fue el 'street style' de Milan Fashion Week

Esta edición con las pasarelas de Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Versace, y los clásicos como Prada, Fendi, Ferragamo o Dolce & Gabbana, nos quedó claro que el streetwear de lujo sigue creciendo y que la silueta clásica se reinventa con un twist atrevido y súper fashion.

Desde abrigos oversize que funcionan como statement por sí solos, botas altas, chamarras sporty con piezas elegantes hasta mucho color y prints que elevan cualquier outfit.

Milan Fashion Week Spring Summer 2026 no solo nos mostró lo que viene, sino también los looks que ya queremos replicar.

Aquí te contamos las tendencias que seguirán dominando el 2026 y que puedes empezar a llevar.

Color Block

Los looks vibrantes son un mood. Combinar dos o más colores llamativos para contrastar un look nunca había sido tan cool y Versace lo confirmó en su pasarela. Esta tendencia es perfecta si amas arriesgarte y lucir como una fashion girl.

SS26 Versace.jpg
Un color block siempre va a elevar tu outfit. SS26 Versace (Vía Instagram (@versace))

Transparencias

Las transparencias dejan de ser arriesgadas para convertirse en un básico de estilo. Pueden ser tan sensuales como sofisticadas, todo depende de cómo las luzcas.

El secreto está en jugar con capas, texturas y contrastes. Un slip dress con transparencias y un abrigo oversize es un look de fashion week asegurado.

Monocromía

Un solo color llama la atención al instante. Los looks monocromáticos dominaron en Milán, demostrando que menos sí puede ser más.

Trajes en tonos de café camello, all black poderoso o total white relajado, la monocromía transmite intención y estilo, aunque lo hayas armado en cinco minutos.

fendi .jpg
All black y mucho estilo. (Vía Instagram (@fendi))

Cuero

El cuero no se va, solo evoluciona. Bottega Veneta nos mostró abrigos estructurados, faldas ajustadas, vestidos y bolsas statement que hacen del cuero un must en tu clóset. Es llevar poder, elegancia e innovación en una sola prenda.

SS 26 Bottega Veneta.jpg
Poder, elegancia e innovación. SS26 Bottega Veneta (Vía Instagram (@bottegavenetaworld))

Sastrería oversize

La sastrería sigue presente, pero ahora en cortes relajados y holgados. Pantalones fluidos, blazers oversize y chalecos se reinventan para dar esa vibe de effortless sin perder la sofisticación. Es la manera de llevar lo corporativo al streetstyle.

Guests at the Ferragamo Spring Summer 2026 fashion show by Maximilian Davis. Solange Knowles, Ti.jpg
Sofisticación y estilo. (Vía Instagram (@ferragamo))

Faldas con textura

Las faldas texturizadas se volvieron protagonistas. Plisadas, satinadas, en cuero o incluso de peluche, funcionan como una pieza súper versátil que puede ir del look más formal al más edgy según con que la combines.

SS 26BVBy Louise Trotter.jpg
Un look edgy y súper cool. SS26 Bottega Veneta (Vía Instagram (@bottegavenetaworld))

Flecos

Los flecos en la ropa ya no son solo western, ahora son fashion. Las vemos en chamarras, vestidos, blusas y bolsas, dándole movimiento y frescura a los looks. Un detalle que eleva cualquier outfit al instante.

Guests at the Ferragamo Spring Summer 2026 fashion show by Maximilian Davis. Laetitia Casta, Kri.jpg
Un look súper fashion. (Vía Instagram (@ferragamo))

Estampados nostálgicos

Los cuadros, estampados escoceses, retro y animal prints vuelven con fuerza. Estos estampados llegan en faldas midi, coats, blazers, vestidos con siluetas modernas y chamarras. Es ideal para darle a tu look ese match entre lo clásico con lo contemporáneo.

Guests at the Ferragamo Spring Summer 2026 fashion show by Maximilian Davis. Naomi Watts, Bianca.jpg
Un look clásico con ese toque contemporáneo. (Vía Instagram (@ferragamo))
