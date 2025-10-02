Las tendencias en 'street style' que nos dejó Milan Fashion Week

Se sabe que Milán es una de las capitales top de la moda y lo que más nos encanta es que no solo dicta tendencia en las pasarelas, sino también en sus calles.

Ahí es donde el estilo se siente más real y auténtico. Y justo de ahí podemos ver las tendencias que se vienen para la próxima temporada.

Así fue el 'street style' de Milan Fashion Week

Esta edición con las pasarelas de Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Versace, y los clásicos como Prada, Fendi, Ferragamo o Dolce & Gabbana, nos quedó claro que el streetwear de lujo sigue creciendo y que la silueta clásica se reinventa con un twist atrevido y súper fashion.

Desde abrigos oversize que funcionan como statement por sí solos, botas altas, chamarras sporty con piezas elegantes hasta mucho color y prints que elevan cualquier outfit.

