Balón de Oro 2025: Louis Vuitton diseña los baúles por tercer año consecutivo

Louis Vuitton diseña los baúles por tercer año consecutivo

El galardón Balón de Oro, en asociación con la UEFA y France Football, fue presentado en unos cofres personalizados realizados por los artesanos tradicionales de Louis Vuitton en los talleres de Asnières.

Este baúl clásico exhibe el famoso monogram, con esquinas de latón, broches y cerraduras que evocan una herencia de más de 160 años. La parte frontal tiene dos paneles que muestran una V dorada, símbolo de Victory y Vuitton.El forro interior es de microfibra negra y en la tapa interior se logra distinguir el logo del Ballon d’Or.

Las leyendas internacionales del fútbol Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí recibieron el premio futbolístico más prestigioso del mundo.

Durante la ceremonia, las leyendas internacionales del fútbol Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí recibieron el premio futbolístico más prestigioso del mundo. Ambos trofeos fueron entregados en sus baúles Louis Vuitton Trophy Trunks personalizados.