Durante la celebración de este año, Louis Vuitton reafirmó su maestría al presentar el Balón de Oro 2025 en sus distintivos baúles, piezas hechas a mano que convierten el trofeo más prestigioso del fútbol en un objeto de lujo y tradición.
Balón de Oro 2025: Louis Vuitton diseña los baúles por tercer año consecutivo
El galardón Balón de Oro, en asociación con la UEFA y France Football, fue presentado en unos cofres personalizados realizados por los artesanos tradicionales de Louis Vuitton en los talleres de Asnières.
Este baúl clásico exhibe el famoso monogram, con esquinas de latón, broches y cerraduras que evocan una herencia de más de 160 años. La parte frontal tiene dos paneles que muestran una V dorada, símbolo de Victory y Vuitton.El forro interior es de microfibra negra y en la tapa interior se logra distinguir el logo del Ballon d’Or.
Durante la ceremonia, las leyendas internacionales del fútbol Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí recibieron el premio futbolístico más prestigioso del mundo. Ambos trofeos fueron entregados en sus baúles Louis Vuitton Trophy Trunks personalizados.
Cuando el lujo pasa a ser un emblema
Estos baúles representan algo más que un simple cofre protector: son una extensión del trofeo, una pieza que conmemora el recorrido del ganador hasta alcanzar esa gloria. Louis Vuitton vuelve a demostrar que la victoria no solo se festeja, sino que también se exhibe y se lleva con estilo.
Las colaboraciones de Louis Vuitton en el deporte
El Balón de Oro presentado en baúles de Louis Vuitton se ha consolidado como una imagen cada vez más presente en las ceremonias deportivas, pero la maison ya posee un historial de colaboraciones que hacen de cada trofeo una obra de arte.
Louis Vuitton ha participado anteriormente en proyectos personalizados, diseñados específicamente para custodiar y realzar objetos de gran significado simbólico.
Desde 2021, la firma ha diseñado baúles para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 como parte de su alianza con la F1. Cada uno está fabricado con materiales de alta calidad, herrajes elegantes y un diseño que fusiona funcionalidad y sofisticación, convirtiendo la entrega del trofeo en un espectáculo de estilo.
El mundo del tenis ha sido también testigo de la presencia de Louis Vuitton. En 2017, diseñó los trofeos de Roland Garros, destinadas a los campeones masculinos y femeninos. Atentos incluso a los detalles más mínimos: los interiores de los cofres imitaban la textura de la pista de tierra batida, evocando la esencia del torneo y su espíritu competitivo.
Durante 2024, la Maison expandió su influencia en el ámbito olímpico, proporcionando baúles y cofres para las medallas y gestionando el relevo de la antorcha en los Juegos Olímpicos de París.