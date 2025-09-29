Una nueva era para la marca de lujo Fendi: Silvia Venturini deja la dirección creativa

La historia Silvia Venturini en Fendi

Su carrera comenzó desde muy pequeña, pues con tan solo cinco años, Karl Lagerfeld la eligió para caminar la pasarela, pero Silvia sabía que su trabajo estaba detrás de escena, en la empresa, como diseñadora.

A Silvia se le atribuyen algunos de los momentos más icónicos de Fendi, pues fue ella quien diseñó la popular Baguette, que se convirtió en una bolsa referente en la industria de la moda. Y no sólo eso, si no que también fue Silvia quien hizo la bolsa Peek-a-Boo, los accesorios de la marca y muchas de las piezas más importantes de la firma, entre ellas abrigos.

Silvia es la mente creativa detrás de la icónica bolsa Baguette. (Timpone/BFA.com/Shutterstock/Timpone/BFA.com/Shutterstock)

La última colección de Silvia Venturini en Fendi

Su última colección se presentó el 24 de septiembre de 2025 en la Semana de la Moda de Milán. Entre figuras geométricas, color blocking y mucho minimalismo, Silvia se despidió de la casa de forma silenciosa, pero con vista hacia el futuro.

En su última colección presentó muchas texturas, un ambiente juvenil y divertido que caracteriza a Silvia.

Con una paleta de tonalidades variadas entre cálidas y frías, su propuesta estuvo llena de un aire juvenil, casi infantil, que nos pone a pensar en la visión que una pequeña niña puede tener de la moda. Quizá esta es la perspectiva que Silvia quiso mantener a lo largo de su paso por Fendi, pues, como siempre, nos dio una lección de artesanía, confección y profunda alegría.