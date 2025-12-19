Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del asesinato de sus papás

Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y un cambio de medicación lo habría alterado antes del crimen

Previo al asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michel Reiner Singer , informes de medios estadounidenses señalan que Nick Reiner, de 32 años, había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico y tomando medicación para la esquizofrenia, pero que un cambio en sus medicamentos aproximadamente tres o cuatro semanas antes de los hechos pudo haber exacerbado sus síntomas, tornándolo “errático y peligroso”, según fuentes citadas por TMZ.

El joven también había ingresado recientemente a un centro de rehabilitación en Los Ángeles especializado en salud mental y adicciones, con costos elevados, donde los médicos intentaban estabilizarlo sin éxito.

Así fue la pelea entre Rob y Nick Reiner antes de su muerte. (Getty Images)

Testigos locales describieron que en las semanas previas al asesinato Nick se comportaba de manera inusual y distante, incluso durante visitas a lugares comunes de la familia, aunque no siempre parecía bajo efectos de sustancias, lo que añade complejidad al cuadro clínico del caso.

Su historial incluye años de lucha contra adicciones y conductas erráticas, que incluso llevaron a su familia a buscar rehabilitación y apoyo profesional durante mucho tiempo, sin que se lograra una estabilidad duradera.