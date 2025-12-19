Publicidad

Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del asesinato de sus papás

Antes del crimen, Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y un cambio en su medicación habría alterado su comportamiento en las semanas previas.
vie 19 diciembre 2025 03:44 PM
nick-reiner-hotel-sangre.jpg
La habitación de hotel de Nick Reiner estaba llena de sangre tras el presunto asesinato de sus padres. (X)
Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y un cambio de medicación lo habría alterado antes del crimen

Previo al asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michel Reiner Singer , informes de medios estadounidenses señalan que Nick Reiner, de 32 años, había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico y tomando medicación para la esquizofrenia, pero que un cambio en sus medicamentos aproximadamente tres o cuatro semanas antes de los hechos pudo haber exacerbado sus síntomas, tornándolo “errático y peligroso”, según fuentes citadas por TMZ.

El joven también había ingresado recientemente a un centro de rehabilitación en Los Ángeles especializado en salud mental y adicciones, con costos elevados, donde los médicos intentaban estabilizarlo sin éxito.

rob-reiner-hijo-pelea.jpg
Así fue la pelea entre Rob y Nick Reiner antes de su muerte. (Getty Images)

Testigos locales describieron que en las semanas previas al asesinato Nick se comportaba de manera inusual y distante, incluso durante visitas a lugares comunes de la familia, aunque no siempre parecía bajo efectos de sustancias, lo que añade complejidad al cuadro clínico del caso.

Su historial incluye años de lucha contra adicciones y conductas erráticas, que incluso llevaron a su familia a buscar rehabilitación y apoyo profesional durante mucho tiempo, sin que se lograra una estabilidad duradera.

nick-reiner.jpg
Nick Reiner (Getty Images)

Nick Reiner es acusado de asesinar a sus padres y enfrenta cargos de homicidio en primer grado

Nick Reiner fue señalado por las autoridades como responsable de la muerte de sus padres, un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la gravedad de los hechos.

De acuerdo con la investigación, Reiner fue detenido y posteriormente acusado formalmente por su presunta participación directa en el fallecimiento de ambos, lo que llevó a la fiscalía a presentar cargos de homicidio en primer grado.

bob-Reiner-Nick-Reiner.jpg
Bob y Nick Reiner (Getty Images)

Las autoridades han imputado a Nick Reiner dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, una acusación que, de ser confirmada en juicio, podría derivar en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, según la legislación aplicable, informó TMZ.

El caso continúa en etapa judicial mientras se analizan las pruebas y testimonios recabados por los investigadores.

Por su parte, la defensa de Reiner podría optar por una estrategia centrada en su estado de salud mental. De manera preliminar, se ha señalado que el acusado tiene un diagnóstico de esquizofrenia y que el uso de medicamentos podría haber influido en su capacidad para comprender la naturaleza de sus actos al momento de los hechos.

Rob Reiner

