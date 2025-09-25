Publicidad

Moda

¿Qué marca es la joyería con la que Rihanna presentó a su hija Rocki?

Ya nació la bebé de Rihanna y la cantante le dio la bienvenida como era de esperarse, ¡con mucho estilo!
jue 25 septiembre 2025 03:37 PM
Riri demuestra que la maternidad y la moda pueden ir de la mano. (Vía Instagram (@badgalriri))

Para Rihanna estar en el spotlight siempre es una oportunidad inevitable para mostrarnos su estilo único. Riri y A$AP Rocky presentaron a Rocki Irish Mayers, quien nació el 13 de septiembre de 2025. Siguiendo la tradición familiar, el nombre de la bebé comienza con “R”, al igual que sus hermanos RZA, de tres años, y Riot, de dos.

La noticia llegó a través de Instagram, donde Rihanna compartió las primeras fotos de Rocki. Y aunque la protagonista sin duda fue la bebé, Riri aprovechó para recordarnos que los accesorios también pueden robar cámara.

La marca de joyería con la que Rihanna presentó a su hija Rocki

La estética de Rihanna siempre ha estado marcada por piezas statement, joyería maximalista, lujo y autenticidad. En las fotos, la cantante aparece sosteniendo a su bebé usando un anillo de oro que dice “Mom”, un detalle súper cute e icónico para celebrar su maternidad.

Rihanna dio la bienvenida a su hija en septiembre. (via Instagram (@badgalriri))

Un reloj icónico

El otro protagonista fue su Audemars Piguet Royal Oak. Un reloj de oro rosa que es un accesorio bold. Con su diseño octagonal, diamantes y un precio de $150, 379, esta pieza no es solo un símbolo de lujo, sino sino también un statement de poder. Rihanna lo llevó como si fuera un básico de diario, demostrando que el lujo puede ser effortless.

Lujo y poder. (Royal Oak Reloj Automático de 34 mm en oro rosa, Audemars Piguet Royal Oak, $150,379, farfetch.com)

Moda e Intimidad

Rihanna también lució unas cadenas de oro gruesas, que le daban ese toque urbano que solo ella sabe llevar, mezclando streestyle y lujo. En otra foto, mostró unos guantes de box color rosa satinado, un detalle inesperado y súper cute.

Los guantes más cute. (Vía Instagram (@badgalriri))

Pero lo que más nos encanta de este momento es que Rihanna logró mezclar intimidad y moda: entre la ternura de presentar a su hija y la fuerza de sus accesorios, la cantante nos demostró que el estilo no está en la ropa, sino en la actitud con la que vives cada momento.

