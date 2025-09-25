¿Qué marca es la joyería con la que Rihanna presentó a su hija Rocki?

Para Rihanna estar en el spotlight siempre es una oportunidad inevitable para mostrarnos su estilo único. Riri y A$AP Rocky presentaron a Rocki Irish Mayers, quien nació el 13 de septiembre de 2025. Siguiendo la tradición familiar, el nombre de la bebé comienza con “R”, al igual que sus hermanos RZA, de tres años, y Riot, de dos.

La noticia llegó a través de Instagram, donde Rihanna compartió las primeras fotos de Rocki. Y aunque la protagonista sin duda fue la bebé, Riri aprovechó para recordarnos que los accesorios también pueden robar cámara.