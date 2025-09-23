Burberry, Simone Rocha y Gucci tienen nuestros looks favoritos de Fashion Week

Burberry Primavera 2026

Si eres como nosotras, si piensas en un festival de música, es probable que Inglaterra venga directamente a tu cabeza y Burberry quiso rendir homenaje justo a esa vibe.

Daniel Lee presentó, bajo una tienda de campaña y sobre la arcilla, una colección perfecta para estos festivales que se llevan a cabo bajo la lluvia, y que hoy en día se han vuelto referencia en la cultura pop.

Hace unos meses tuvimos un pequeño spoiler de lo que se presentaría, pues durante Glastonbury, vimos a los hijos de los líderes del popular duo Oasis, y a Alexa Chung protagonizar una campaña justo con esta temática.

Los festivales de música son parte de la cultura en Inglaterra, y Burberry les rinde homenaje de esta forma. (via Instagram (@burberry))

La marca inglesa por excelencia presentó looks con botas militares, hechas de plástico para sobrevivir los climas extremos, shorts y bermudas cortas, denim, playeras cómodas y juveniles, y esas son solo algunas de las piezas que pudimos ver en la pasarela.

Elementos básicos para cualquier look de festival perfecto: botas militares, chamarra y un set cómodo. (Daniele Oberrauch)

Simone Rocha Primavera 2026

Una colección inspirada en el libro fotográfico Girl Pictures de Justine Kurland, donde durante cinco años fotografió adolescentes que huían de casa y formaban entre ellas, comunidades en los suburbios.

El desfile bajo la dirección creativa de Simone Rocha busca una retórica de lo que es la adolescencia femenina, y la incomodidad que podemos llegar a sentir cuando se usa ropa que no es nuestra.

Maureen Freely escribió un ensayo en 1992 justo sobre eso, y es otra parte que inspiró a Rocha para crear una colección donde la feminidad juvenil es la protagonista y cómo nos vemos al crecer con ella.

Faldas amplias, brasieres en pico, corsets y chamarras acolchadas se combinan para crear looks divertidos y únicos, que nos tienen obsesionadas.