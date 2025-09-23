Burberry, Simone Rocha y Gucci tienen nuestros looks favoritos de Fashion Week

Septiembre es nuestro mes favoritoy es que es aquí cuando los ojos del mundo se voltean a las capitales de la moda para que los diseñadores y las marcas presenten sus propuestas para el próximo año.
Durante Milan Fashion Week, estas son algunas de las colecciones con las que estamos obsesionadas, te contamos la inspiración detrás de ellas y nuestros looks favoritos.
Publicidad
Burberry Primavera 2026
Si eres como nosotras, si piensas en un festival de música, es probable que Inglaterra venga directamente a tu cabeza y Burberry quiso rendir homenaje justo a esa vibe.
Daniel Lee presentó, bajo una tienda de campaña y sobre la arcilla, una colección perfecta para estos festivales que se llevan a cabo bajo la lluvia, y que hoy en día se han vuelto referencia en la cultura pop.
Hace unos meses tuvimos un pequeño spoiler de lo que se presentaría, pues durante Glastonbury, vimos a los hijos de los líderes del popular duo Oasis, y a Alexa Chung protagonizar una campaña justo con esta temática.
La marca inglesa por excelencia presentó looks con botas militares, hechas de plástico para sobrevivir los climas extremos, shorts y bermudas cortas, denim, playeras cómodas y juveniles, y esas son solo algunas de las piezas que pudimos ver en la pasarela.
Simone Rocha Primavera 2026
Una colección inspirada en el libro fotográfico Girl Pictures de Justine Kurland, donde durante cinco años fotografió adolescentes que huían de casa y formaban entre ellas, comunidades en los suburbios.
El desfile bajo la dirección creativa de Simone Rocha busca una retórica de lo que es la adolescencia femenina, y la incomodidad que podemos llegar a sentir cuando se usa ropa que no es nuestra.
Maureen Freely escribió un ensayo en 1992 justo sobre eso, y es otra parte que inspiró a Rocha para crear una colección donde la feminidad juvenil es la protagonista y cómo nos vemos al crecer con ella.
Faldas amplias, brasieres en pico, corsets y chamarras acolchadas se combinan para crear looks divertidos y únicos, que nos tienen obsesionadas.
Publicidad
Gucci
La nueva era de Demna está aquí. El diseñador presentó su colección ready-to-wear con un lookbook de 37 retratos, titulado La Famiglia.
Inspirado en el pasado, presente y un vistazo al futuro de Gucci, la colección explora el concepto "the Gucciness of Gucci", es decir, todo aquello que hace a la marca tan icónica.
Además también, este 23 de septiembre se presentó The Tiger, un fashion film por Spike Jonze y Halina Reijn, protagonizado por estrellas de Hollywood como Demi Moore, Edward Norton, Elliot Page, Keke Palmer, Kendall Jenner y Alex Consani, entre otros.
La trama sigue a Barbara Gucci (Moore) en una cena de cumpleaños que grita moda y glamour, mientras retrata la teatralidad e intimidad de la marca. Y por supuesto, la ropa se lleva el protagonismo, pues La Famiglia está presente en todo momento.