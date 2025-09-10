DREAM REAL: La colección de novias 2026 de Débh Herrera

Para 2026, Débh Herrera sorprende con Dream Real, una colección que trasciende lo convencional y se sumerge en el viaje emocional de las parejas: esos momentos de anhelo, romanticismo y construcción compartida, donde los sueños y la realidad se entrelazan en una atmósfera casi onírica.
Las siluetas de la colección
Apuestan por la modernidad y el minimalismo, pero sin perder el toque romántico que caracteriza a la firma. Mini vestidos y jumpsuits en crepé o raso se acompañan de boleros de encaje, guantes y moños oversize, mientras que los volúmenes “bubble” en tafeta evocan nubes y dramatismo.
Para las novias bohemias, las muselinas en cascada y escarolas visten vestidos y capas con un aire de ensueño. La sensualidad se expresa en transparencias florales y siluetas trompeta combinadas con estructuras de corsets y bustiers que remiten a cortes históricos y teatrales.
Modelos y versatilidad
“Dream Real” propone cinco modelos básicos que se adaptan a diferentes estilos de novia: el “Bubble Dream” de silueta princesa, el “Lace Garden” tipo trompeta, el “Waterfall” de línea A, el “Ethereal Jump” ,un palazzo con bolero y el “Cloud Mini”, un mini vestido versátil. Todas las piezas pueden combinarse y transformarse, permitiendo a cada novia personalizar su look y vivir una experiencia única en su gran día. Esta versatilidad responde a la demanda de autenticidad y personalización en la moda nupcial actual.
La colección destaca por el uso de materiales de alta calidad y detalles artesanales, con telas importadas y, en ocasiones, bordados y estampados diseñados en México. Cada vestido se confecciona bajo pedido, siguiendo la filosofía slow fashion de la marca, lo que garantiza exclusividad y atención a los detalles. Así, Herrera logra que cada creación cuente una historia y resalte la individualidad de quien la porta.
¿Quién es Bébh Herrera, diseñadora mexicana de vestidos de novia?
Débh Herrera es una diseñadora mexicana con más de 20 años de experiencia, formada en Milán, París y México, y con trayectoria en firmas internacionales como Marni, Gucci y Nine West. Su trabajo fusiona técnicas de alta costura aprendidas en París con la sensibilidad latina, logrando piezas sofisticadas que se inspiran en el arte, la arquitectura y la naturaleza. Desde la fundación de su marca en 2016, Herrera se ha consolidado como referente en el diseño personalizado para novias y eventos especiales.
Reconocida durante cuatro años consecutivos con los Wedding Awards de bodas.com como la mejor boutique para novias, sigue marcando tendencia con propuestas que celebran la autenticidad y la individualidad. Dream Real es, en definitiva, una invitación a soñar en grande y a construir una realidad a la medida de cada historia de amor.