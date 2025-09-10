DREAM REAL: La colección de novias 2026 de Débh Herrera

En el universo de la moda nupcial, cada temporada trae consigo nuevas propuestas que buscan capturar la esencia de las novias actuales .

Para 2026, Débh Herrera sorprende con Dream Real, una colección que trasciende lo convencional y se sumerge en el viaje emocional de las parejas: esos momentos de anhelo, romanticismo y construcción compartida, donde los sueños y la realidad se entrelazan en una atmósfera casi onírica.