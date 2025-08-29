Así puedes recrear los mejores looks de 'Emily in Paris' para brillar en todas partes

La moda de

Emily in Paris

: Color block statement

Emily nunca le teme al color, al contrario, lo convierte en su mejor aliado. En este look mezcla un suéter beige con un abrigo de peluche multicolor, shorts de tweed con print escocés y medias con franjas diagonales. Todo suena arriesgado, pero junto es chef’s kiss. El secreto para recrearlo está en elegir un abrigo llamativo, mezclar prints en prendas pequeñas y equilibrar con tonos neutros en los accesorios.

Arriesgado pero icónico. (Vía Instagram (@lilyjcollins))

Un look súper fashion y divertido. (Abrigo: Desigual x Christian Lacroix, $6,890, desigual.com

Suéter: Parajumpers, $12,465, farfetch.com

Shorts: Giambattista Valli, $51,108, farfetch.com

Medias: FANCAME, $187, amazon.com)

Retro Chic

Inspirada en Audrey Hepburn en Vacaciones en roma, Emily apuesta por lo retro con una chaqueta corta de cuadros vichy, camisa blanca y una falda negra midi con volumen. Completa con un pañuelo en el cuello, unas bailarinas Gianvito Rossi y un mini bolso de rafia Saint Laurent. El tip está en jugar con prendas clásicas en siluetas románticas y meterle accesorios vintage para un mood nostálgico.

Look vintage al más puro estilo parisino. (Vía Instagram (@lilyjcollins))

Súper retro y vintage. (Camisa: Alexander Wang $9,347, farfetch.com

Falda: Karl Lagerfeld, $7,299, farfetch.com

Chamarra: Cider, $517, shopcider.com

Bailarinas: Gianvito Rossi, $9,845, farfetch.com

Pañuelo: Hermès, $4,750, hermes.com

Bolsa: Saint Laurent, $28,268, farfetch.com

Lentes: Michael Kors, $1,852, amevista.com)

Tailoring con twist

Los trajes de Emily nunca son aburridos: estampados, colores inesperados o accesorios siempre están. Este look rayado se transforma con tacones rojos y un sombrero canotier. Para recrearlo busca un traje estampado, agrega un accesorio bold como un sombrero o clutch y contrasta con los zapatos.

Un look clásico con demasiado estilo. (Vía Instagram (@lilyjcollins))

Un traje no tiene que ser aburrido. (Blazer: Mode de Mujer, $712, wssuperar.click

Camisa: LIU JO, $4,507, farfetch.com

Pantalones: VOSERY, $412, amazon.com

Tacones: Giuseppe Zanotti, $26,090, farfetch.com

Sombrero: Maison Michel, $19,380, farfetch.com)

Mix & match prints

Un must de Emily es combinar estampados, siempre con armonía en los colores. Aquí mezcla rayas con otro print y accesorios amarillos: guantes, boina y bolsa PRADA, que hacen match con un chaleco rayado. El slip dress y las bailarinas equilibran el look. Muy parisian chic.

Una regla para este look es usar un color común entre prints y accesorios para que el mix se vea chic y no desordenado.

Solo Emily puede hacer que rayas, prints y accesorios bold convivan en total armonía. (imdb.com)