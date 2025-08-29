Así puedes recrear los mejores looks de 'Emily in Paris' para brillar en todas partes

Amamos la serie de Emily in Paris, la trama es adictiva y divertida, pero el verdadero fashion statement está en el clóset de Emily Cooper. Su estilo ecléctico, colorido y con esa vibe parisina la ha convertido en todo un fashion icon.
Netflix ya confirmó que la quinta temporada se estrena este 18 de diciembre, con Lily Collins retomando su papel, pero esta vez en Roma. Y mientras esperamos, hacemos un repaso de algunos de los outfits más icónicos de Emily y cómo puedes recrearlos.
La moda de
Emily in Paris
: Color block statement
Emily nunca le teme al color, al contrario, lo convierte en su mejor aliado. En este look mezcla un suéter beige con un abrigo de peluche multicolor, shorts de tweed con print escocés y medias con franjas diagonales. Todo suena arriesgado, pero junto es chef’s kiss. El secreto para recrearlo está en elegir un abrigo llamativo, mezclar prints en prendas pequeñas y equilibrar con tonos neutros en los accesorios.
Retro Chic
Inspirada en Audrey Hepburn en Vacaciones en roma, Emily apuesta por lo retro con una chaqueta corta de cuadros vichy, camisa blanca y una falda negra midi con volumen. Completa con un pañuelo en el cuello, unas bailarinas Gianvito Rossi y un mini bolso de rafia Saint Laurent. El tip está en jugar con prendas clásicas en siluetas románticas y meterle accesorios vintage para un mood nostálgico.
Tailoring con twist
Los trajes de Emily nunca son aburridos: estampados, colores inesperados o accesorios siempre están. Este look rayado se transforma con tacones rojos y un sombrero canotier. Para recrearlo busca un traje estampado, agrega un accesorio bold como un sombrero o clutch y contrasta con los zapatos.
Mix & match prints
Un must de Emily es combinar estampados, siempre con armonía en los colores. Aquí mezcla rayas con otro print y accesorios amarillos: guantes, boina y bolsa PRADA, que hacen match con un chaleco rayado. El slip dress y las bailarinas equilibran el look. Muy parisian chic. Una regla para este look es usar un color común entre prints y accesorios para que el mix se vea chic y no desordenado.
Statement trench coat
Un abrigo poderoso puede ser el protagonista absoluto. Emily lo lleva con camisa y corbata negra, blazer satinado, leggins y botas. El final touch: trench geométrico y bolsa bucket de SaintLaurent. El secreto para lucir como toda una fashion girl está en hacer del abrigo el statement.
Parisian twist
Sabemos que Emily sabe de tendencias. Para un aire parisino retro, combina una chaqueta de cuero burgundy con una minifalda de cuadros de Marni y una boina del mismo print. Un look sofisticado. Recréalo con una minifalda estampada y un accesorio clásico: boina, guantes o pañuelo.
Emily italiana
Estando en Roma, Emily sorprende con un look fresco: blusa azul de lunares de Vivienne Westwood, shorts negros, pañuelo estampado de Louis Vuitton en el pelo y mochila roja con forma de mariposa de Peter y James Atelier. Un look sencillo con un toque de divertido. Para copiarlo apuesta por un top estampado, short negro y un accesorio divertido que rompa el esquema.