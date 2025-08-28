Miley Cyrus siempre ha demostrado que todo lo que hace es un statement y que su sentido de la moda es impecable con todos sus looks. Con cada campaña en la que ha participado, la cantante redefine lo que significa ser embajadora de una marca con su actitud, rebeldía y autenticidad. Su más reciente alianza con Maison Margiela confirma que estamos frente a una de las figuras con más estilo de la industria.
Miley Cyrus es oficialmente una 'Margiela girl': es la primera embajadora de la maison
Miley Cyrus es la primera embajadora de Margiela
Maison Margiela eligió por primera vez en su historia a una celebridad como embajadora y se trata de Miley Cyrus. Para la campaña Otoño/ Invierno 2025, Cyrus aparece en retratos cargados de sombras y dramatismo únicos de la casa. Fue fotografiada por Paolo Roversi y el trabajo resultó en ser una combinación impecable entre la identidad de la cantante y los códigos visuales de la maison.
En algunas de las imágenes, Miley posa cubierta únicamente con pintura blanca en homenaje a la técnica bianchetto de Margiela, creada en 1989. Con solo unas botas Tabi como compañía, la campaña es un gesto arriesgado y profundamente simbólico que une el espíritu libre de ambas.
Aunque pueda parecer inesperado, la relación entre Cyrus y Margiela viene de tiempo atrás. En 2024 usó un vestido de John Galliano para los Grammy 2024 y nuevamente usó la marca en la Vanity Fair Oscar Party 2025. La nueva campaña, entonces, no solo inaugura una nueva era para la marca, también confirma algo que Miley Cyrus es oficialmente una Margiela girl.
Las marcas de las que Miley Cyrus ha sido embajadora
Miley Cyrus ha protagonizado campañas para la línea de fragancias Gucci Flora, dando vida a perfumes como Gorgeous Jasmine o Gorgeous Gardenia Intense. Bajo distintas direcciones creativas, Cyrus ha sabido encarnar el espíritu vibrante y lúdico de la maison italiana, con una energía que conecta tanto con nuevas generaciones.
Miley también llegó a colaborar con Dolce & Gabbana, donde fue la protagonista de la campaña de eyewear Otoño/Invierno 2024. En este proyecto, la cantante mostró una faceta más sofisticada y glamurosa, con lentes que mezclaban el dramatismo barroco de la casa italiana con su encanto de rockstar.
Entre Gucci, Margiela y Dolce & Gabbana, Miley Cyrus demuestra que no hay estética que no pueda conquistar. Puede ser imagen de un perfume floral, usar lentes elegantes y teatrales o ser una chica que no sigue las reglas de la mano de Margiela.