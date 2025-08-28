Miley Cyrus es oficialmente una 'Margiela girl': es la primera embajadora de la maison

Miley Cyrus es la primera embajadora de Margiela

Maison Margiela eligió por primera vez en su historia a una celebridad como embajadora y se trata de Miley Cyrus. Para la campaña Otoño/ Invierno 2025, Cyrus aparece en retratos cargados de sombras y dramatismo únicos de la casa. Fue fotografiada por Paolo Roversi y el trabajo resultó en ser una combinación impecable entre la identidad de la cantante y los códigos visuales de la maison.

La campaña utiliza pintura blanca en homenaje a la técnica bianchetto de Margiela (Instagram (@maisonmargiela))

En algunas de las imágenes, Miley posa cubierta únicamente con pintura blanca en homenaje a la técnica bianchetto de Margiela, creada en 1989. Con solo unas botas Tabi como compañía, la campaña es un gesto arriesgado y profundamente simbólico que une el espíritu libre de ambas.

La campaña fue fotografiada por Paolo Roversi (Maison Margiela)

Aunque pueda parecer inesperado, la relación entre Cyrus y Margiela viene de tiempo atrás. En 2024 usó un vestido de John Galliano para los Grammy 2024 y nuevamente usó la marca en la Vanity Fair Oscar Party 2025. La nueva campaña, entonces, no solo inaugura una nueva era para la marca, también confirma algo que Miley Cyrus es oficialmente una Margiela girl.