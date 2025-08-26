El outfit que Taylor Swift usó en su compromiso se agotó en minutos

El outfit de compromiso de Taylor Swift

Taylor optó por un vestido de rayas grises y blancas de Ralph Lauren en un corte midi y con cintura estilo peplum y de lino. Un look que grita novia aunque ella no supiera que se comprometería en ese momento. El vestido cuesta alrededor de $5,000 pesos mexicanos y ya es un sold-out, lo que confirma que todo lo que usa Taylor se vuelve tendencia.

Un vestido muy bridal y clásico, perfecto para el compromiso. (Striped Silk-Blend Press, $6,000, Ralph Lauren, www.ralphlauren.com)

Como complemento, Taylor eligió un par de sandalias de Louis Vuitton minimalistas pero perfectas para la ocasión, pues el tacón bajo es ideal para brincar de la emoción.