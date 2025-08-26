Una de las noticias más esperadas por los swifties por fin llegó: Taylor Swift y Travis Kelce se va a casar. En las fotos compartidas por la cantante, vemos que llevó un look que grita bride pero de manera sutil. Te contamos todos los detalles sobre su outfit, ¡anillo incluido!
El outfit que Taylor Swift usó en su compromiso se agotó en minutos
El outfit de compromiso de Taylor Swift
Taylor optó por un vestido de rayas grises y blancas de Ralph Lauren en un corte midi y con cintura estilo peplum y de lino. Un look que grita novia aunque ella no supiera que se comprometería en ese momento. El vestido cuesta alrededor de $5,000 pesos mexicanos y ya es un sold-out, lo que confirma que todo lo que usa Taylor se vuelve tendencia.
Como complemento, Taylor eligió un par de sandalias de Louis Vuitton minimalistas pero perfectas para la ocasión, pues el tacón bajo es ideal para brincar de la emoción.
La joyería que Taylor Swift llevó en su compromiso
Como joyería, además del anillo de compromiso, Taylor llevó un reloj Santos Demoiselle de Cartier dorado y con una corona de diamantes, uno de sus favoritos, pues lo ha usado en varias ocasiones.
El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates con un diamante central engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste, un anillo muy victoriano y muy Taylor. Fue hecho por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, de la mano de Travis Kelce.