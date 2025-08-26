Publicidad

Moda

El outfit que Taylor Swift usó en su compromiso se agotó en minutos

Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos y tenemos todos los detalles sobre su outfit.
mar 26 agosto 2025 05:19 PM
Una de las noticias más esperadas por los swifties por fin llegó: Taylor Swift y Travis Kelce se va a casar. En las fotos compartidas por la cantante, vemos que llevó un look que grita bride pero de manera sutil. Te contamos todos los detalles sobre su outfit, ¡anillo incluido!

El outfit de compromiso de Taylor Swift

Taylor optó por un vestido de rayas grises y blancas de Ralph Lauren en un corte midi y con cintura estilo peplum y de lino. Un look que grita novia aunque ella no supiera que se comprometería en ese momento. El vestido cuesta alrededor de $5,000 pesos mexicanos y ya es un sold-out, lo que confirma que todo lo que usa Taylor se vuelve tendencia.

Un vestido muy bridal y clásico, perfecto para el compromiso.

Como complemento, Taylor eligió un par de sandalias de Louis Vuitton minimalistas pero perfectas para la ocasión, pues el tacón bajo es ideal para brincar de la emoción.

Unos zapatos básicos pero originales y elevados.

La joyería que Taylor Swift llevó en su compromiso

Como joyería, además del anillo de compromiso, Taylor llevó un reloj Santos Demoiselle de Cartier dorado y con una corona de diamantes, uno de sus favoritos, pues lo ha usado en varias ocasiones.

Un clásico que nunca pasará de moda.

El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates con un diamante central engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste, un anillo muy victoriano y muy Taylor. Fue hecho por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, de la mano de Travis Kelce.

Un anillo victoriano, perfecto para Taylor Swift.
