¿Bolsa de lujo reciclada? Sí, claro, y esta es nuestra favorita

La moda y la conciencia ecológica convergen en una colaboración visionaria que redefine el lujo responsable. Prada Re-Nylon, en alianza con National Geographic CreativeWorks, presenta Gentle Giants, el tercer episodio de su serie de cortometrajes dedicados a la sostenibilidad marina, protagonizado por la actriz Sadie Sink.

La estrella de Stranger Things viajó a La Paz, México, para sumergirse en las aguas del Pacífico y conocer a los tiburones ballena, los gigantes gentiles del océano. En este viaje de exploración, Sink descubre la relevancia ecológica de estos imponentes seres, cuyo papel como "jardineros del mar" es crucial para el equilibrio del ecosistema marino. Sin embargo, estas especies enfrentan amenazas constantes debido a la sobrepesca, el tráfico marítimo y la contaminación oceánica.