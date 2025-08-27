Publicidad

Moda

¿Bolsa de lujo reciclada? Sí, claro, y esta es nuestra favorita

Re-Nylon de Prada reinventa la moda; amamos esta iniciativa.
mié 27 agosto 2025 03:27 PM
Sadie Sink para Prada

La moda y la conciencia ecológica convergen en una colaboración visionaria que redefine el lujo responsable. Prada Re-Nylon, en alianza con National Geographic CreativeWorks, presenta Gentle Giants, el tercer episodio de su serie de cortometrajes dedicados a la sostenibilidad marina, protagonizado por la actriz Sadie Sink.

La estrella de Stranger Things viajó a La Paz, México, para sumergirse en las aguas del Pacífico y conocer a los tiburones ballena, los gigantes gentiles del océano. En este viaje de exploración, Sink descubre la relevancia ecológica de estos imponentes seres, cuyo papel como "jardineros del mar" es crucial para el equilibrio del ecosistema marino. Sin embargo, estas especies enfrentan amenazas constantes debido a la sobrepesca, el tráfico marítimo y la contaminación oceánica.

Re-Nylon de Prada, una apuesta por la sostenibilidad

Desde su lanzamiento, la línea Re-Nylon de Prada ha marcado un antes y un después en la moda de lujo, apostando por la regeneración de materiales y la reducción de desechos plásticos. Con este nuevo episodio, la firma italiana reafirma su compromiso con la sostenibilidad, destacando la importancia de preservar la biodiversidad marina y promoviendo la educación ambiental a través de iniciativas como SEA BEYOND.

Prada Re- Nylon campaña

Este programa, creado en conjunto con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, ha alcanzado a más de 35,000 estudiantes en todo el mundo, fomentando una nueva generación de consumidores conscientes. Además, el 1% de las ganancias de la colección Prada Re-Nylon for SEA BEYOND se destina a proyectos de educación y preservación oceánica.

Moda y conciencia: una nueva era del lujo

El mensaje de Gentle Giants va más allá de la moda. Nos recuerda que cada elección de compra tiene un impacto directo en el mundo natural. Prada demuestra que el lujo y la sostenibilidad pueden coexistir, fusionando diseño y responsabilidad en una propuesta que redefine el concepto de exclusividad.

Prada Re- Nylon campaña

Mientras las marcas de lujo buscan adaptarse a un consumidor más informado y exigente, iniciativas como esta demuestran que la moda puede ser un poderoso vehículo de cambio. La elegancia ya no solo se mide en telas exquisitas y cortes impecables, sino en la capacidad de generar impacto positivo en el planeta.

El documental ya está disponible en prada.com, invitándonos a repensar la manera en que consumimos y el rol de la moda en la protección del medio ambiente. Con cada prenda de Re-Nylon, Prada no solo viste cuerpos, sino que también viste una causa: la de un futuro más sostenible y consciente.

