Con su icónico patrón en blanco y negro, esta tendencia salvaje y versátil conquista pasarelas y calles por igual, reinventándose en prendas y accesorios que combinan lo clásico con toques modernos . Esta temporada, el print animal no sólo se limita a los abrigos o vestidos, se adapta en blusas, pantalones, zapatos y bolsas de diseñadores de renombre y marcas accesibles ofreciendo múltiples formas para incorporar a tu clóset.
El estampado de cebra está en tendencia, te contamos cómo llevarlo
El estampado de cebra en prendas clave
Las piezas con estampado de cebra se han convertido en protagonistas en las colecciones de grandes casas como Roberto Cavalli, Saint Laurent y Balmain, que apuestan por vestidos midi, blusas de seda y pantalones wide-leg para darle un giro sofisticado y moderno al clásico print. Para un look casual pero chic, un blazer o un trench con cebra es la opción perfecta para combinar con básicos neutros.
En marcas más accesibles, Zara y Mango presentan blusas fluidas y faldas midi con este pattern, ideales para el día a día o eventos relajados. También el pantalón de cebra en corte palazzo está ganando popularidad por su comodidad y estilo, permitiendo crear outfits llamativos sin esfuerzo.
Accesorios con estampado que marcan la diferencia
No solo la ropa vive la era de la cebra; los accesorios vuelven a apostar por este print para dar personalidad y contraste a cualquier look. Bolsas estructuradas, zapatos de tacón y hasta bufandas con diseño de cebra son los must-have de influencers y celebs por igual.
Un ejemplo es el calzado de Steve Madden en estampado de cebra o las bolsas pequeñas de By Far, que transforman un outfit básico en una declaración de estilo. Además, marcas mexicanas emergentes han sumado piezas con este print para complementar la tendencia global con un toque local.
Cómo combinar el estampado de cebra sin caer en exceso
El truco para lucir esta tendencia está en balancear el estampado con piezas lisas y tonos neutros como el blanco, negro, beige o marrón. Si eres arriesgado o fashionista mezcla estampados, dándole un toque a tu look maximalista.
El estampado de cebra es uno de esos clásicos que, de vez en cuando, regresa con renovada energía para recordarnos que la moda puede ser salvaje y elegante al mismo tiempo. Este 2025 es el momento de apostar por esta tendencia en piezas clave y accesorios que eleven tu estilo a otro nivel sin perder tu esencia.