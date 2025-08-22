El estampado de cebra está en tendencia, te contamos cómo llevarlo

El estampado de cebra en prendas clave

Las piezas con estampado de cebra se han convertido en protagonistas en las colecciones de grandes casas como Roberto Cavalli, Saint Laurent y Balmain, que apuestan por vestidos midi, blusas de seda y pantalones wide-leg para darle un giro sofisticado y moderno al clásico print. Para un look casual pero chic, un blazer o un trench con cebra es la opción perfecta para combinar con básicos neutros.

Colección de Balmain F/W 2025 usando a la cebra como protagonista (Balmain)

En marcas más accesibles, Zara y Mango presentan blusas fluidas y faldas midi con este pattern, ideales para el día a día o eventos relajados. También el pantalón de cebra en corte palazzo está ganando popularidad por su comodidad y estilo, permitiendo crear outfits llamativos sin esfuerzo.