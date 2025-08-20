La actriz no es una desconocida en el mundo fashion y esta vez se suma a On con una propuesta que mezcla innovación, estilo y su propio toque autenticidad. Y no lo hace sola, lo hizo de la mano de Law Roach, el estilista que ha definido gran parte de su estilo ha sido un gran aliado en esta colaboración.
Zendaya colabora con On, el resultado: los tenis más cool de la temporada
Los tenis de Zendaya de On
La dupla se unió a la firma suiza On para crear Cloudzone Moon, un modelo que combina ligereza, soporte y ese místico toque de elegancia que caracteriza a Zendaya. Es ese par de tenis que puedes usar para correr, caminar o simplemente completar un look relajado para salir a pasear.
Zendaya, que es imagen de la marca, da un paso más con esta colaboración al involucrarse en el proceso creativo. El resultado es una línea que no solo refleja su estética minimalista con toques sofisticados, sino también su visión sobre cómo la ropa y el calzado pueden acompañar cada versión de uno mismo.
El nuevo calzado deportivo se lanzó como parte de una campaña con un cortometraje dirigido por Bardia Zeinali que retrata a Zendaya en paisajes nocturnos, jugando con la idea de que cada persona tiene múltiples facetas y es justo ahí donde la actriz conecta con su propio estilo de vida.
La colección que te va a encartar
El par Cloudzone Moon está pensado para el movimiento, puedes usarlos durante entrenamientos de alto impacto o en esos días en los que solo paseas con café en mano. El modelo en una onda muy característica de On cuenta con una malla transpirable, amortiguación y detalles que suavizan cada paso, sin dejar de estar a la moda de manera sutil.
Pero no es lo único que llega, el 2 de octubre se sumará el Cloudtilt Moon, un diseño más relajado, pensado para la recuperación y para la comodidad que busca fusionar los conceptos de moda, deporte y arte sin sacrificar estilo.
La colección cápsula diseñada por Law Roach también incluye prendas que siguen esa filosofía de libertad, elegancia y funcionalidad con bomber jackets, bodysuits, shorts y track jackets que funcionan para un entrenamiento y para un look casual de aeropuerto. Todo en tonos versátiles y cortes que se adaptan al ritmo diario.