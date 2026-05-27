Celebrar veinticinco años de trayectoria como los que cumplimos, se dice en un par de segundos pero requiere mucho más trabajo del que implica pronunciarlo. Personajes, historias y momentos que han cambiado la narrativa de México, han sido los pilares de nuestro camino y que hoy, después de tanto, recordamos con tanto cariño. Por eso, nuestro festejo no podía ser tomado a la ligera y, ¡por supuesto que no lo hicimos!
TANK 500 fue el invitado estelar durante los 25 de Quién
¡Los 25 años de Quién!
Todo comenzó en las SUV, TANK 500, de GWM, cuando llegamos por tres de nuestras invitadas estrella: María Torres, Editora General de Quién; Ceci De La Cueva, reconocida cantante y actriz de teatro musical por su interpretación como Glinda en Wicked, el musical de Broadway; y Estefania Villareal, actriz y modelo, ícono de la televisión mexicana por su papel como Celina en la serie Rebelde.
Durante el trayecto, además de disfrutar del confort y los detalles de lujo de este impresionante vehículo, conversamos con cada una de ellas sobre las experiencias y aprendizajes que las han llevado a convertirse en líderes que trascienden la pantalla. Una conversación íntima que tuvo de todo: secretos, confesiones, momentos de reflexión y muchos recuerdos.
Al llegar al lugar de la cita, bajamos de las SUV con una sola intención: brillar con estilo natural. Y, claro, ¿cómo podría ser diferente si estas camionetas están diseñadas para aquellos que disfrutan de un vehículo excelente, con tecnología avanzada y espacio amplio, sin sacrificar confort ni seguridad? Su diseño no solo destaca por su sofisticación, también integra los más altos estándares de seguridad a nivel mundial, cámara 360° con visión periférica de alta definición, faros de niebla para máxima visibilidad y múltiples asistencias que brindan tranquilidad en cada trayecto.
Asimismo, gracias a su capacidad para adaptarse con facilidad tanto a la ciudad como a caminos off-road, la TANK 500 transforma cualquier recorrido en una experiencia elevada. Ya sea para ir al súper, al aeropuerto o a la fiesta de Quién, por ejemplo, este vehículo convierte cada trayecto en un momento tan memorable como el que vivimos junto a nuestras invitadas.
Ya en el mood y con el objetivo de conmemorar nuestro aniversario con esa energía que nos caracteriza, reconectamos con toda la familia Quién como se debe: entre música que marcó el ritmo de toda la fiesta, platillos que dejaron un gran sabor de boca y cócteles que solo fueron el pretexto perfecto para reunir más historias y memorias dignas de recordar.
Pero eso solo fue el comienzo. Dentro del discurso de agradecimiento que ofreció Maria Torres y Edgar Farah, editora de Quién y CEO de Grupo Expansión respectivamente, brindamos y nos dejamos envolver por los visuales del lugar, mismos en los que destacó el código QR de GWM, mediante el cual, pudimos conocer toda su oferta de vehículos para llegar a cualquier lugar así como nuestras invitadas de lujo: con presencia única, dispuestos a ser recordados a donde quiera que vayamos.
La noche avanzó entre baile y muchos “¿Te acuerdas cuando…?” que terminaban entre risas y un sentimiento de nostalgia que recordamos con una sonrisa. Terminando así en una celebración que, además de recordarnos porqué amamos nuestra labor, nos dió el impulso para seguir acompañando cada historia con pasión y mucha más fuerza. ¡Esto es Quién!