TANK 500 fue el invitado estelar durante los 25 de Quién

Asimismo, gracias a su capacidad para adaptarse con facilidad tanto a la ciudad como a caminos off-road, la TANK 500 transforma cualquier recorrido en una experiencia elevada. Ya sea para ir al súper, al aeropuerto o a la fiesta de Quién, por ejemplo, este vehículo convierte cada trayecto en un momento tan memorable como el que vivimos junto a nuestras invitadas.

Ya en el mood y con el objetivo de conmemorar nuestro aniversario con esa energía que nos caracteriza, reconectamos con toda la familia Quién como se debe: entre música que marcó el ritmo de toda la fiesta, platillos que dejaron un gran sabor de boca y cócteles que solo fueron el pretexto perfecto para reunir más historias y memorias dignas de recordar.