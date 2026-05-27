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Estilo de vida

El camino a los 25 de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos

Una celebración a lo grande, merece un trayecto y entrada a la altura. Y qué mejor que hacerlo en compañía de Ceci De La Cueva, Estefania Villareal y María Torres.
mié 27 mayo 2026 02:09 PM

El pasado seis de mayo celebramos nuestro vigésimo quinto aniversario con una noche que disfrutamos a lo grande. Bailamos, brindamos, saboreamos increíbles propuestas gastronómicas y nos reencontramos con amigos que han sido parte esencial de nuestra historia. Sin embargo, la celebración comenzó mucho antes de que todos llegaran al venue: de camino a él. Así lo vivimos.

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A las 7:00 p.m., recogimos en una imponente SUV TANK 500 de GWM a nuestra anfitriona y head editorial, María Torres; a la actriz y cantante elogiada por su icónica actuación como Glinda en el musical Wicked, Ceci De La Cueva; y a la actriz y modelo, Estefania Villareal, reconocida por su legendario papel como Celina en la serie mexicana Rebelde. Sin duda, una forma de consentirlas y darles la bienvenida con una experiencia inmersiva de confort y lujo.

El camino a la fiesta de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos
(Quién)

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Ya instalados, con un glam look perfectamente alineado con la esencia de la fiesta y rodeados de los cómodos asientos de piel de Nappa, emprendimos el trayecto y una inevitable conversación con cada una de ellas.

“Con el tiempo, mi forma de tomar decisiones ha cambiado mucho. Antes lo hacía desde un lugar mucho más impulsivo o desde la prisa; ahora me doy cuenta de que no todo tiene que resolverse inmediatamente y que las mejores decisiones se toman cuando ves las cosas con un poco más de distancia y tranquilidad”, compartió María Torres al reflexionar sobre cómo ha evolucionado su manera de dirigir Quién durante estos años y las enseñanzas de vida que le ha dejado esta trayectoria de más de dos décadas.

El camino a la fiesta de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos
María Torres: tan espectacular y sofisiticada como la SUV de GWM. (Selene Alaide)

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El viaje continuó. Entre caminos y jacarandas que distinguen a la CDMX en primavera, Estefanía Villarreal nos regaló una gran lección de vida: “No existe una receta mágica, una llave secreta o un libro con instrucciones para vivir. Creo que he aprendido a adaptar mi vida a los objetivos que quiero compartir con la gente, a las formas que más se alinean con lo que quiero vivir y con la huella que deseo dejar en este mundo”.

El camino a la fiesta de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos
Estefania Villareal llegó a los 25 de Quién más fuerte y auténtica que nunca, gracias a la TANK 500. (Selene Alaide)

Con todo el estilo y listos para hacer una entrada triunfal, llena del lujo y la esencia sofisticada que caracteriza a las SUV TANK 500 de GWM, continuamos la conversación con Ceci De La Cueva, quien nos confesó que Glinda (Wicked) fue el personaje que cambió todo para ella y le enseñó a abrazar su autenticidad: “Yo ya venía trabajando con la misma frecuencia, el mismo ímpetu, la misma firmeza y la misma disciplina, pero Glinda me enseñó que soy suficiente y que no tengo que esconder nada; simplemente debo seguir trabajando en mí, en mi rareza, en mi unicidad, y no sentir pena de mostrar quién soy”.

El camino a la fiesta de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos
Ceci De La Cueva lució un vestido azul satinado que hizo match perfecto con el elegante color artic white de la camioneta TANK 500. (Selene Alaide)

Con este mensaje de empoderamiento y fidelidad a nuestra esencia, llegamos al venue de la celebración. Al bajar de las SUV, con un estilazo que gritó sofisticación y fuerza, iniciamos oficialmente la fiesta con algo muy claro en mente: para llegar tan lejos como María, Estefanía y Ceci, se necesita disciplina, pasión y mucho trabajo, pero también la capacidad de detenerse a reflexionar sobre los logros y tropiezos del camino, entendiendo que cada aprendizaje nos acerca a la cima.

Tags

Camionetas autos, GWM SUV

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