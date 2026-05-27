El camino a los 25 de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos

Ya instalados, con un glam look perfectamente alineado con la esencia de la fiesta y rodeados de los cómodos asientos de piel de Nappa, emprendimos el trayecto y una inevitable conversación con cada una de ellas.

“Con el tiempo, mi forma de tomar decisiones ha cambiado mucho. Antes lo hacía desde un lugar mucho más impulsivo o desde la prisa; ahora me doy cuenta de que no todo tiene que resolverse inmediatamente y que las mejores decisiones se toman cuando ves las cosas con un poco más de distancia y tranquilidad”, compartió María Torres al reflexionar sobre cómo ha evolucionado su manera de dirigir Quién durante estos años y las enseñanzas de vida que le ha dejado esta trayectoria de más de dos décadas.