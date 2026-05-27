El pasado seis de mayo celebramos nuestro vigésimo quinto aniversario con una noche que disfrutamos a lo grande. Bailamos, brindamos, saboreamos increíbles propuestas gastronómicas y nos reencontramos con amigos que han sido parte esencial de nuestra historia. Sin embargo, la celebración comenzó mucho antes de que todos llegaran al venue: de camino a él. Así lo vivimos.
El camino a los 25 de Quién: mucho estilo y tres mujeres que amamos
A las 7:00 p.m., recogimos en una imponente SUV TANK 500 de GWM a nuestra anfitriona y head editorial, María Torres; a la actriz y cantante elogiada por su icónica actuación como Glinda en el musical Wicked, Ceci De La Cueva; y a la actriz y modelo, Estefania Villareal, reconocida por su legendario papel como Celina en la serie mexicana Rebelde. Sin duda, una forma de consentirlas y darles la bienvenida con una experiencia inmersiva de confort y lujo.
Ya instalados, con un glam look perfectamente alineado con la esencia de la fiesta y rodeados de los cómodos asientos de piel de Nappa, emprendimos el trayecto y una inevitable conversación con cada una de ellas.
“Con el tiempo, mi forma de tomar decisiones ha cambiado mucho. Antes lo hacía desde un lugar mucho más impulsivo o desde la prisa; ahora me doy cuenta de que no todo tiene que resolverse inmediatamente y que las mejores decisiones se toman cuando ves las cosas con un poco más de distancia y tranquilidad”, compartió María Torres al reflexionar sobre cómo ha evolucionado su manera de dirigir Quién durante estos años y las enseñanzas de vida que le ha dejado esta trayectoria de más de dos décadas.
El viaje continuó. Entre caminos y jacarandas que distinguen a la CDMX en primavera, Estefanía Villarreal nos regaló una gran lección de vida: “No existe una receta mágica, una llave secreta o un libro con instrucciones para vivir. Creo que he aprendido a adaptar mi vida a los objetivos que quiero compartir con la gente, a las formas que más se alinean con lo que quiero vivir y con la huella que deseo dejar en este mundo”.
Con todo el estilo y listos para hacer una entrada triunfal, llena del lujo y la esencia sofisticada que caracteriza a las SUV TANK 500 de GWM, continuamos la conversación con Ceci De La Cueva, quien nos confesó que Glinda (Wicked) fue el personaje que cambió todo para ella y le enseñó a abrazar su autenticidad: “Yo ya venía trabajando con la misma frecuencia, el mismo ímpetu, la misma firmeza y la misma disciplina, pero Glinda me enseñó que soy suficiente y que no tengo que esconder nada; simplemente debo seguir trabajando en mí, en mi rareza, en mi unicidad, y no sentir pena de mostrar quién soy”.
Con este mensaje de empoderamiento y fidelidad a nuestra esencia, llegamos al venue de la celebración. Al bajar de las SUV, con un estilazo que gritó sofisticación y fuerza, iniciamos oficialmente la fiesta con algo muy claro en mente: para llegar tan lejos como María, Estefanía y Ceci, se necesita disciplina, pasión y mucho trabajo, pero también la capacidad de detenerse a reflexionar sobre los logros y tropiezos del camino, entendiendo que cada aprendizaje nos acerca a la cima.