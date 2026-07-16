Fibermaxxing, la tendencia wellness menos sexy pero la más útil

TikTok ha logrado convertir prácticamente cualquier hábito cotidiano en una tendencia wellness. Ya tuvimos rutinas de mañana, bebidas con ingredientes impronunciables y suplementos para resolver problemas que ni siquiera teníamos. Ahora, el algoritmo está obsesionado con algo mucho menos fancy, pero más útil: la fibra.

La tendencia se llama fibermaxxing y consiste básicamente, en buscar distintas maneras de aumentar la cantidad de fibra que consumes durante el día. Esto puede significar muchas cosas como agregar semillas de chía al yogurt, elegir pan integral, preparar bowls con lentejas, comer más frutas o cambiar el snack de la tarde por nueces y frutos rojos.

No es una dieta nueva ni un método que cambie todo. De hecho, comer suficiente fibra es una recomendación nutricional que nos han enseñado toda la vida. La diferencia es que TikTok le puso un nombre creativo, comenzó a contar gramos y lo convirtió en el nuevo objetivo de las personas que antes solamente estaban pendientes de llegar a su consumo diario de proteína.

