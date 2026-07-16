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Estilo de vida

Fibermaxxing, la tendencia wellness menos sexy pero la más útil

Comer más fibra no suena tan aspiracional como un smoothie verde, pero podría ser uno de los hábitos que realmente vale la pena copiar de internet.
jue 16 julio 2026 09:44 AM
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Galletas de avena
La fibra para la buena digestión (MurzikNata/Getty Images/iStockphoto)

TikTok ha logrado convertir prácticamente cualquier hábito cotidiano en una tendencia wellness. Ya tuvimos rutinas de mañana, bebidas con ingredientes impronunciables y suplementos para resolver problemas que ni siquiera teníamos. Ahora, el algoritmo está obsesionado con algo mucho menos fancy, pero más útil: la fibra.

La tendencia se llama fibermaxxing y consiste básicamente, en buscar distintas maneras de aumentar la cantidad de fibra que consumes durante el día. Esto puede significar muchas cosas como agregar semillas de chía al yogurt, elegir pan integral, preparar bowls con lentejas, comer más frutas o cambiar el snack de la tarde por nueces y frutos rojos.

No es una dieta nueva ni un método que cambie todo. De hecho, comer suficiente fibra es una recomendación nutricional que nos han enseñado toda la vida. La diferencia es que TikTok le puso un nombre creativo, comenzó a contar gramos y lo convirtió en el nuevo objetivo de las personas que antes solamente estaban pendientes de llegar a su consumo diario de proteína.

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Por qué todo el mundo está hablando de fibra

La fibra ayuda a que mantengas una buena digestión, favorece la salud intestinal y también contribuye a sentirte satisfecha durante más tiempo. También está relacionada con mejores niveles de colesterol, un mayor control de la glucosa y una microbiota intestinal más diversa.

Dependiendo de la edad y si es hombre o mujer, los adultos suelen necesitar entre 22 y 34 gramos de fibra al día, aunque muchas personas no alcanzan esa cantidad. Por eso, detrás del nombre, el fibermaxxing tiene una idea bastante razonable que es dejar de pensar únicamente en lo que tenemos que eliminar de nuestra alimentación y empezar a preguntarnos qué es lo que podemos agregar.

Además, no requiere que compres un polvo carísimo ni cambiar por completo lo que comes. Una taza de frambuesas, un plato de frijoles, una manzana con cáscara, un poco de aguacate o una cucharada de semillas nos pueden sumar varios gramos sin que tu menú se sienta como una dieta.

Young happy woman eating different nuts (cashew, hazelnut, almond) in modern kitchen. Healthy food and Dieting concept. Loosing Weight
Las nueces, almendras, pistachos y semillas como las de girasol o calabaza son ricas en grasas saludables, proteínas y fibra. (BONDART/Getty Images/iStockphoto)

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Cómo hacer fibermaxxing sin complicarte la vida

La manera más sencilla de hacerlo es intentar incluir una fuente de fibra en cada comida. En el desayuno puedes agregar avena, chía o frutos rojos. En la comida, legumbres, verduras o arroz integral. Para el snack, una fruta, palomitas naturales o un puñado de almendras. En la cena, una ensalada completa, garbanzos o verduras rostizadas.

El objetivo tampoco te trata en convertir cada plato en una competencia matemática. Más que perseguir una cifra perfecta, se trata de que aumentes la variedad de alimentos vegetales que consumes. Frutas, verduras, cereales integrales, semillas, nueces y legumbres ofrecen distintos tipos de fibra, por lo que alternarlos te puede ser más útil que depender de un solo producto.

Y aunque internet ya está lleno de refrescos, gummies y barras que presumen su contenido de fibra, los alimentos enteros siguen teniendo una gran ventaja. También aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes. Los suplementos pueden ser útiles en ciertos casos, pero no necesariamente tienen que convertirse en el punto de partida.

Green Salad with Pears, Blue Cheese, Walnuts
Esta ensalada es una excelente opción para un almuerzo ligero pero sustancioso. La quinoa es una fuente completa de proteínas, mientras que los garbanzos aportan fibra y nutrientes esenciales. (Manuta/Getty Images)

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Más fibra no siempre significa mejor

Como sucede con casi todas las tendencias que incluyen la palabra maxxing, el riesgo está en llevarla al extremo. Aumentar la fibra demasiado rápido puede provocar inflamación, gases, cólicos o una sensación de pesadez que hará que te arrepientas de haber abierto TikTok esa mañana.

La recomendación es incorporarla poco a poco y acompañarla con suficiente agua, ya que los líquidos ayudan a que la fibra funcione correctamente en el sistema digestivo. Las personas con síndrome de intestino irritable, enfermedades digestivas o ciertas condiciones médicas también pueden necesitar recomendaciones más específicas.

El fibermaxxing probablemente no sea la tendencia más estética del wellness. No viene en un empaque bonito, no promete transformar tu vida en siete días y difícilmente protagonizará el próximo video de “clean girl morning routine”. Sin embargo, quizá esa sea precisamente su mejor cualidad.

Entre tantas modas diseñadas para hacernos comprar algo nuevo, esta solo propone comer más frutas, verduras, granos y legumbres. Poco sexy, sí. Pero sorprendentemente sensata.

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