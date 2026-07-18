Más allá del ligue, Gymder es la app que te permite hacer 'match' y tener vínculos reales con otros amantes del fitness

¿Qué es Gymder?

“Gymder es una aplicación que más allá del típico ‘ligar’, tiene un propósito. Hoy en día la sociedad, sobre todo la gente más joven, hay más menos tolerancia a la frustración, menos conexión humana y, desde ahí, creamos Gymder, para que en un entorno más seguro, con gente que tiene el mismo propósito —la actividad física, el bienestar y demás; y quizás un nivel de conciencia similar—, que puedan conectar en un entorno más seguro con un propósito más saludable”, explica Martos en exclusiva para Quién sobre el origen de su app.

Y es que con el surgimiento de las apps de “ligue” a principio de los 2000, las relaciones humanas dieron un salto en cuanto a la forma en que las plataformas digitales facilitaban o complicaban (según se quiera ver el fenómeno) una nueva forma de hacer conexión.

Gymder, la app fundada por Rafa Martos para que la gente pasionada del fitness haga match (Cortesía)

Por ello, más allá de la cercanía dada por la geolocalización y las fotos que compartimos en línea, Gymder (que está disponible para iOS y Android) permite a sus usuarios encontrar posibles conexiones con personas que tienen el mismo interés por distintas disciplinas físicas como las pesas, el yoga, el running, pilates, etc., y no basa su lógica en el interés físico o romántico; al menos no es la esencia de su naturaleza.

Siendo él mismo un apasionado del fitness y experto en la materia (en México provee el servicio de las plataformas que administran los clubes de Sport City, por ejemplo), Rafa sabe muy bien cuán importante es el factor social y el vínculo humano para incentivar la actividad física.

“Nos dimos cuenta de muchas variables, entre una de ellas es que la gente que entrena acompañada con un amigo pasa de 6 meses apuntado a un gimnasio a 36 meses”, explica. “Y además, de manera más genuina, generamos conexiones que nos permiten conectar más al mundo y conectar gente con intereses y propósitos similares; desde ahí nació la app”, añade.