Más allá del ligue, Gymder es la app que te permite hacer 'match' y tener vínculos reales con otros amantes del fitness
Platicamos con Rafa Martos, CEO y fundador de Gymder y experto en el negocio de los gimnasios y el fitness, sobre la importancia de socializar y crear vínculos enfocados en el gusto por la actividad física.
En pleno 2026, el mundo nunca tuvo tanta información disponible ni la gente tantas formas de acercarse y, sin embargo, nunca estuvo tan desconectado. Esa paradoja es el punto de partida de Gymder, la aplicación que su fundador, el español Rafa Martos, trae a México con el objetivo que va mucho más allá de "ligar" en el gym.
A través de esta plataforma (que sí, puede sonar a Tinder o, incluso, Grindr), se busca construir vínculos humanos genuinos a partir de algo tan cotidiano como entrenar y compartir el gusto por un estilo de vida saludable basado en la actividad física.
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¿Qué es Gymder?
“Gymder es una aplicación que más allá del típico ‘ligar’, tiene un propósito. Hoy en día la sociedad, sobre todo la gente más joven, hay más menos tolerancia a la frustración, menos conexión humana y, desde ahí, creamos Gymder, para que en un entorno más seguro, con gente que tiene el mismo propósito —la actividad física, el bienestar y demás; y quizás un nivel de conciencia similar—, que puedan conectar en un entorno más seguro con un propósito más saludable”, explica Martos en exclusiva para Quién sobre el origen de su app.
Y es que con el surgimiento de las apps de “ligue” a principio de los 2000, las relaciones humanas dieron un salto en cuanto a la forma en que las plataformas digitales facilitaban o complicaban (según se quiera ver el fenómeno) una nueva forma de hacer conexión.
Por ello, más allá de la cercanía dada por la geolocalización y las fotos que compartimos en línea, Gymder (que está disponible para iOS y Android) permite a sus usuarios encontrar posibles conexiones con personas que tienen el mismo interés por distintas disciplinas físicas como las pesas, el yoga, el running, pilates, etc., y no basa su lógica en el interés físico o romántico; al menos no es la esencia de su naturaleza.
Siendo él mismo un apasionado del fitness y experto en la materia (en México provee el servicio de las plataformas que administran los clubes de Sport City, por ejemplo), Rafa sabe muy bien cuán importante es el factor social y el vínculo humano para incentivar la actividad física.
“Nos dimos cuenta de muchas variables, entre una de ellas es que la gente que entrena acompañada con un amigo pasa de 6 meses apuntado a un gimnasio a 36 meses”, explica. “Y además, de manera más genuina, generamos conexiones que nos permiten conectar más al mundo y conectar gente con intereses y propósitos similares; desde ahí nació la app”, añade.
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El fitness nos hará libres: la experiencia de Rafa Martos, fundador de Gymder
“A mí el deporte me dio todo, me dio valores”, dice Rafa Martos sobre el camino que lo hizo llegar al negocio del fitness. “Yo desde pequeño soy TDAH, ¡mega diagnosticado! y prestaba poca atención en el cole, yo no tengo estudios y gracias a la actividad física del deporte, encontré mi propósito en la vida y esos valores”, confiesa.
Los valores de los que habla y que lo inspiraron a crear Gymder son la constancia, la superación, “el no mirar y echarle la culpa a alguien cuando no consiga algo, sino pensar en cómo uno no puede conseguir lo que quiere”, señala.
Rafa desarrolló una carrera como hombre de negocios, fundando una empresa hace 15 años, dedicada a desarrollar software de servicio a los gimnasios para atraer nuevos clientes, asegurar mayor tiempo de permanencia, generar más ingresos para ellos y, sobre todo, fomentar que el deporte o el ejercicio lleguen a más personas.
“Me di cuenta de que la experiencia de usuario de los gimnasios cambia mucho cuando es social y se estaba perdiendo esa identidad. Entonces, quise volver al origen. A entender cómo eran los clubes de antaño, donde la gente era una familia, se generaban vínculos, donde tenías tus primeros amigos, tus primeros noviazgos”, dice.
Y es que para nadie es extraño ver que los gimnasios se han vuelto experiencias que, sin olvidar las actividades de grupo, se vuelven dinámicas en solitario en las que las personas interactúan más que su celular que con quienes los rodean. Si no hay selfie de por medio, parece que no cuenta la visita al gym.
“Esa obsesión por intentar llevar el deporte y que la gente pueda vivir lo que yo he vivido gracias al deporte, me hizo entender que si seguimos vendiendo actividad física como tal, pues no vamos a competir con un Netflix o con un Spotify o con una discoteca o con un antro, entonces hay que empezar a entregar el deporte desde otro lugar”, señala Martos sobre lo que lo motivó a crear Gymder con un objetivo de socialización y conexión humana real.
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Gymder en México
Rafa Martos asegura que con mil personas que se casen gracias a su aplicación él y su equipo estarían felices. Seguramente, serían mil personas que estarían en su mejor forma física y emocional al haber establecido una conexión real, basada en el ejercicio, gracias a Gymder. Sin embargo, su meta real es mucho más ambiciosa y va más allá de los números.
“Nuestro objetivo es que en dos años al menos tengamos un millón de usuarios dentro de la app en México. Pero el objetivo final no es el volumen, sino la calidad del propósito. Nosotros miramos mucho los ‘matchs’ y las conversaciones. Si conseguimos que 1000 personas tengan una pareja o que salgan de un estado mental un poco más depresivo y conectar a más gente y subir su su nivel de energía ya para nosotros es un éxito”, concluye.