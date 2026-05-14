Prácticamente hoy es imposible no haber escuchado del Tracy Anderson Method, si sigues a las it girls de Los Ángeles y Nueva York sabrás que siempre es parte de su rutina de entrenamiento y hay una razón que explica por qué.
Loreto Peralta y su mamá, Greta Jacobson, tienen un workout favorito y que pueden hacer dondequiera que estén
Tracy Anderson y su historia de éxito en el mundo fitness
Si alguien dominó el mundo fitness en los 2020s, es Tracy Anderson. Después de batallar con su peso y, por lo mismo, ejercitarse en exceso y comer menos, tuvo que dejar atrás su sueño de convertirse en bailarina profesional.
Así fue como empezó su objetivo por entender el cuerpo humano desde dentro: la biomecánica, los músculos y cómo funcionan.
Con los años, transformó su cuerpo y creó un método que le dio a todos de qué hablar. Se convirtió en la entrenadora favorita de Hollywood al ayudar a transformar físicamente a celebrities como Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer López, Alessandra Ambrosio y muchas más, por lo que su éxito no fue casualidad. Su método se convirtió en algo que nadie había hecho antes.
¿Qué es el Tracy Anderson Method?
El método Tracy Anderson consiste en una serie de rutinas de alto impacto que combinan cardio, danza y ejercicios en el mat donde utilizan pesas muy ligeras, bandas de resistencia y barras con peso.
Busca trabajar los músculos accesorios, los más pequeños y muchas veces olvidados, a través de muchas repeticiones y poco peso.
De esta forma, independientemente de tu genética, el método le puede dar a cualquiera músculos fuertes y tonificados sin agregar volumen.
Las rutinas cambian cada 10 días y las clases presenciales son a 35°C con humedad del 75 por ciento con el fin de mejorar la flexibilidad, también al trabajar con los músculos estabilizadores hay una mejora en la postura, coordinación y movilidad articular.
Uno de los factores clave es que cada movimiento se debe de hacer con atención y presencia, convirtiéndose en una rutina tanto mental como física.
La razón por la que Loreto Peralta y su mamá, Greta, aman el Tracy Anderson Method
Hay workouts que transforman el cuerpo y hay otros que fortalecen tu relación contigo misma; el Tracy Anderson Method logra las dos cosas.
"Me introdujo a un método que me permite ir hacia adentro, centrarme y cortar toda la locura que pasa afuera. Aprender a amarme a mí misma a través del movimiento verdadero", dice Loreto.
Para ellas, este espacio se convirtió en algo más que ejercicio. Es lo que las une cuando están más distanciadas al vivir en ciudades diferentes, una forma de seguir conectadas y compartir algo aunque la distancia exista.
Cada una encontró algo diferente dentro del método. Greta quiso darle prioridad a cuidarse de adentro hacia afuera, especialmente en un mundo donde las redes sociales y la cultura de la dieta te dicen lo contrario.
Y Loreto, que creció viendo a su mamá moverse con seguridad, encontró en Tracy Anderson algo que ningún otro workout le había dado, la capacidad de habitar su propio cuerpo con atención, con gratitud, sin el caos externo.