Loreto Peralta y su mamá, Greta Jacobson, tienen un workout favorito y que pueden hacer dondequiera que estén

Tracy Anderson y su historia de éxito en el mundo fitness

Si alguien dominó el mundo fitness en los 2020s, es Tracy Anderson. Después de batallar con su peso y, por lo mismo, ejercitarse en exceso y comer menos, tuvo que dejar atrás su sueño de convertirse en bailarina profesional.

Así fue como empezó su objetivo por entender el cuerpo humano desde dentro: la biomecánica, los músculos y cómo funcionan.

El workout favorito de Loreto Peralta y su mamá. (Instagram @tracyandersonstudio)

Con los años, transformó su cuerpo y creó un método que le dio a todos de qué hablar. Se convirtió en la entrenadora favorita de Hollywood al ayudar a transformar físicamente a celebrities como Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer López, Alessandra Ambrosio y muchas más, por lo que su éxito no fue casualidad. Su método se convirtió en algo que nadie había hecho antes.