Sara Levy: la repostera que convirtió la mesa de dulces en elemento protagonista de cualquier evento

Sara Levy lo sabe bien. Es la mente creativa detrás de Timbal de Azúcar, una de las firmas más reconocidas de México cuando de diseño de mesas de dulces se trata.

"No solo vendemos un producto, vendemos una vivencia", nos dice Sara. Y esa frase lo dice todo. Para ella, cada evento es un proyecto creativo que comienza mucho antes de que llegue el primer macaron.

El proceso arranca con entender a fondo la visión de los hosts, sus gustos, su historia y el ambiente que quieren crear. Sus montajes se ven impresionantes en fotos, y al mismo tiempo genera emoción en el momento en que los invitados lo descubren.