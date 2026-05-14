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Estilo de vida

Sara Levy: la repostera que convirtió la mesa de dulces en elemento protagonista de cualquier evento

Hay momentos en los eventos que los invitados recuerdan para siempre, como el baile, una canción y, cada vez más, esa mesa de dulces.
jue 14 mayo 2026 04:34 PM
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Hay momentos en los eventos que los invitados recuerdan para siempre, como el baile, una canción y, cada vez más, esa mesa de dulces.
 (Ernesto Carrillo/Ernesto Carrillo)

Sara Levy lo sabe bien. Es la mente creativa detrás de Timbal de Azúcar, una de las firmas más reconocidas de México cuando de diseño de mesas de dulces se trata.

"No solo vendemos un producto, vendemos una vivencia", nos dice Sara. Y esa frase lo dice todo. Para ella, cada evento es un proyecto creativo que comienza mucho antes de que llegue el primer macaron.

El proceso arranca con entender a fondo la visión de los hosts, sus gustos, su historia y el ambiente que quieren crear. Sus montajes se ven impresionantes en fotos, y al mismo tiempo genera emoción en el momento en que los invitados lo descubren.

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Lo que distingue a Timbal de Azúcar del resto es justo eso, la combinación de una estética editorial impecable con un servicio cercano y personalizado.

En un mercado donde todo puede verse bonito en Instagram, Sara apuesta por algo más difícil y es que cada detalle tenga intención.

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"No solo vendemos un producto, vendemos una vivencia", nos dice Sara. Y esa frase lo dice todo. Para ella, cada evento es un proyecto creativo que comienza mucho antes de que llegue el primer macaron. (Cortesía)

Las tendencias para 2026 confirman que el lujo en bodas ya no se mide en metros de tela, flores o velas sino en experiencias. Las mesas de dulces han evolucionado de ser un simple complemento a convertirse en uno de los elementos protagonistas de cualquier celebración.

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Lo que distingue a Timbal de Azúcar del resto es justo eso, la combinación de una estética editorial impecable con un servicio cercano y personalizado. (Cortesía)

"Más que crear mesas de dulces, apuesto por diseñar escenarios que generen emoción, conversación y sorpresa en cada celebración", comparte Sara. Timbal de Azúcar lleva exactamente eso a la práctica, mezclando diseño, gastronomía y estética de una forma que pocos en el giro logran.

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No es casualidad que la marca se haya consolidado como referente entre las nuevas generaciones de novios que buscan algo auténtico para su boda, lejos de las fórmulas repetidas y los paquetes genéricos.

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Las tendencias para 2026 confirman que el lujo en bodas ya no se mide en metros de tela, flores o velas sino en experiencias. Las mesas de dulces han evolucionado de ser un simple complemento a convertirse en uno de los elementos protagonistas. (Cortesía)

El secreto es fácil, Sara Levy se involucra personalmente en cada celebración y convierte las ideas de sus clientes en momentos memorables que los reflejan genuinamente.

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No es casualidad que Timbal de Azúcar se haya consolidado como referente entre las nuevas generaciones de novios que buscan algo auténtico para su boda, lejos de las fórmulas repetidas y los paquetes genéricos. (Cortesía)

Al final del día, eso es exactamente lo que busca cualquier pareja en su boda: que todo, hasta el último detalle, se sienta como ellos.

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