Revolut fue un aliado especial en Quién 50. Así lo recordamos

El pasado miércoles, los cincuenta líderes que transforman a México —en disciplinas como ‘Trayectoria’, ‘Rising Stars’, ‘Titanes del negocio’, entre otras— se dieron cita en La Textilería, sede de Quién 50 2025.
Más que simples categorías, cada disciplina y entrega fue un reflejo de que, en México, el talento va más allá de nuestra destacada contribución a la cultura y al arte, demostrando que también existe una trascendencia sin igual en ámbitos como la música, la tecnología e incluso el deporte.