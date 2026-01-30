Publicidad

Revolut fue un aliado especial en Quién 50. Así lo recordamos

Recientemente vivimos la magia de Quién 50, y Revolut nos acompañó desde la red carpet hasta el final de esta gran fiesta.
vie 30 enero 2026 11:59 AM
El pasado miércoles, los cincuenta líderes que transforman a México —en disciplinas como ‘Trayectoria’, ‘Rising Stars’, ‘Titanes del negocio’, entre otras— se dieron cita en La Textilería, sede de Quién 50 2025.

Más que simples categorías, cada disciplina y entrega fue un reflejo de que, en México, el talento va más allá de nuestra destacada contribución a la cultura y al arte, demostrando que también existe una trascendencia sin igual en ámbitos como la música, la tecnología e incluso el deporte.

Bajo esta mirada de nuevos retos y de presencia en lo extraordinario, recibimos a nuestros invitados en una red carpet en la que Revolut el banco digital que te permite ahorrar, pagar, enviar, recibir y manejar tu dinero sin fronteras—, formó parte de cada foto y de cada momento en el press wall.

Con una decoración completamente roja y letras doradas que remarcaban la autoridad y presencia de Quién, invitados como Cecilia de la Cueva, Regina Blandón y Vanessa Huppenkothen, desfilaron y platicaron con algunos medios presentes antes de la gran noche.

Para comenzar con la fiesta, los invitados disfrutaron de un cóctel que ayudó a que todos se relajaran y se adaptaran al mood de celebración, con drinks, entradas y canapés que abrieron el apetito.

Fernando Cattori fue uno de los personajes premiados en Quién 50, en la categoría de 'Rising Star' presentado por Revolut.
Fernando Cattori fue uno de los personajes premiados en Quién 50, en la categoría de 'Rising Star' presentado por Revolut. (Gustavo Rodríguez)

Una vez dentro de la recepción, todos pudieron disfrutar del evento, la cena y la entrega de premios, acompañados de un menú delicioso.

Mientras la cena transcurría, los galardonados recibieron su premio y vieron la proyección en pantallas, donde Revolut se hizo presente como patrocinador especial.

El momento estelar de la ceremonia ocurrió durante la entrega a la categoría Rising Stars, en la que tanto Quién como Revolut, reconocieron a aquellos líderes que, desde el inicio de sus carreras, están sembrando y cosechando éxitos que dejan una emoción enorme sobre su futuro.

Los premiados en esta categoría fueron: Fernando Cattori, Re Contreras, Azul Guaita, Elías Barbosa y José Schnaider; actores, actrices, empresarios y creativos que están dejando huella.

Re Contreras también recibió el premio a 'Rising Star', presentado por Revolut.
Re Contreras también recibió el premio a 'Rising Star', presentado por Revolut. (Gustavo Rodríguez)

Al término de la premiación y la cena, todos los invitados entraron en confianza para disfrutar de una noche con música, baile, fotos y videos por doquier: una de las actividades favoritas de todos. Culminando así con una noche digna de recordar.

Felicidades a los ganadores y a Revolut por ser parte de este cambio y del inicio de carreras que apuntan a lo más alto.

