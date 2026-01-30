Revolut fue un aliado especial en Quién 50. Así lo recordamos

Bajo esta mirada de nuevos retos y de presencia en lo extraordinario, recibimos a nuestros invitados en una red carpet en la que Revolut —el banco digital que te permite ahorrar, pagar, enviar, recibir y manejar tu dinero sin fronteras—, formó parte de cada foto y de cada momento en el press wall.

Con una decoración completamente roja y letras doradas que remarcaban la autoridad y presencia de Quién, invitados como Cecilia de la Cueva, Regina Blandón y Vanessa Huppenkothen, desfilaron y platicaron con algunos medios presentes antes de la gran noche.

Para comenzar con la fiesta, los invitados disfrutaron de un cóctel que ayudó a que todos se relajaran y se adaptaran al mood de celebración, con drinks, entradas y canapés que abrieron el apetito.