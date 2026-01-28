Publicidad

Quesadillas al estilo de Loreto Peralta: la combinación inesperada que se volvió viral

Loreto Peralta nos enseña una nueva forma de hacer quesadillas con una combinación totalmente inesperada que no tardó en volverse viral.
mié 28 enero 2026 03:45 PM
loreto_peralta
Loreto Peralta nos enseña cómo hace sus quesadillas con una combinación totalmente inesperada, que no tardó en volverse viral. (Instagram)

El internet nunca deja de sorprendernos y esta vez fue Loreto Peralta quien se llevó toda nuestra atención con una receta única de quesadillas.

Aunque la combinación suena rarísima, la actriz confesó que la idea no fue suya, sino de su roomie, y que después de probarlas “no puede parar”.

Quesadillas al estilo de Loreto Peralta

Loreto compartió compartió en TikTok cómo se preparan estas quesadillas mientras continúa sus estudios en California. El video definitivamente no pasó desapercibido entre sus seguidores y la receta se volvió tan viral, al punto de que miles de personas han subido videos replicando esta receta, confirmando que, aunque sea una combinación un poco rara, vale totalmente la pena darle una oportunidad.

Fue hace tan solo una semana cuando también descubrimos que la roomie de Loreto es nada más y nada menos que Rosa Wolff, hija de Toto Wolff, CEO y director de la escudería de Fórmula 1 Mercedes. En el video de TikTok, ambas probaron distintos snacks de Erewhon Market, la famosa tienda de alimentos orgánicos de Los Ángeles.

La receta de quesadillas de Loreto Peralta

Nos encanta ver esta nueva faceta que Loreto Peralta nos muestra en redes sociales, lejos de los reflectores y disfrutando de su vida como estudiante de Producción de Cine y Televisión.

Si todavía no pruebas las quesadillas al estilo de Rosa y Loreto, aquí te decimos cómo preparar la receta que se volvió viral.

@loretoperaltaa @rosa ♬ original sound - Loreto

Quesadillas de atún con queso cottage

Ingredientes:

  • Tortillas de maíz
  • Atún en agua de lata
  • Queso cottage
  • Pimienta al gusto

Pasos:

  1. Calienta una tortilla de maíz en un sartén a fuego medio.
  2. Pon el atún en un recipiente y agrega pimienta al gusto.
  3. Una vez que la tortilla esté caliente, agrega una capa de queso cottage sobre la tortilla.
  4. Incorpora el atún de manera uniforme.
  5. Retira del fuego, agrega la salsa picante de tu preferencia y ¡disfruta!
