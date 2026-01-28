Quesadillas al estilo de Loreto Peralta: la combinación inesperada que se volvió viral

Quesadillas al estilo de Loreto Peralta

Loreto compartió compartió en TikTok cómo se preparan estas quesadillas mientras continúa sus estudios en California. El video definitivamente no pasó desapercibido entre sus seguidores y la receta se volvió tan viral, al punto de que miles de personas han subido videos replicando esta receta, confirmando que, aunque sea una combinación un poco rara, vale totalmente la pena darle una oportunidad.

Fue hace tan solo una semana cuando también descubrimos que la roomie de Loreto es nada más y nada menos que Rosa Wolff, hija de Toto Wolff, CEO y director de la escudería de Fórmula 1 Mercedes. En el video de TikTok, ambas probaron distintos snacks de Erewhon Market, la famosa tienda de alimentos orgánicos de Los Ángeles.