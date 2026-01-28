Gaby Ruiz debuta en el mundo editorial con 'Cocina Carmela'

La cocina mexicana está atravesando un momento clave y Gaby Ruiz se sube al tren y debuta en la industria editorial con CocinaCarmela.
Con una mirada creativa y una sensibilidad culinaria única, la chef presenta su libro Cocina Carmela publicado bajo el sello Debate, donde reúne recetas, recuerdos y reflexiones que han marcado y definido su camino dentro del mundo culinario mexicano y que reflejan su manera personal de entender la cocina como un espacio de expresión y significado.
Sobre Cocina Carmela
En este libro, la chef Gaby Ruiz comparte la forma tan única que tiene de entender la cocina, como un equilibrio entre memoria y técnica, tradición, innovación e imaginación.
A través de una narrativa llena de colores, aromas y emociones, su propuesta culinaria busca transformar los sabores de México y propone vivir la cocina de una manera diferente, invitando al lector a explorarla como una experiencia sensorial completa.
Por medio de recetas, historias personales y reflexiones, el libro guía al lector por un recorrido en el cual la autora comparte sus reflexiones más íntimas sobre el poder emocional y cultural de la gastronomía del país.
Cocina Carmela se presenta como una obra que refleja el momento actual de la cocina mexicana, ofreciendo una mirada cercana y profunda sobre cómo la gastronomía también puede servir para contar historias y propone nuevas formas de entender el mundo culinario desde una perspectiva totalmente diferente.
Sobre Gaby Ruiz
Gaby Ruiz es una chef mexicana originaria de Comalcalco, Tabasco. Es dueña de los restaurantes Vuelve Carmela, Carmela y Sal y Vuela Carmela. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, con menciones en la Guía Michelin y la guía MB100. Gaby también ha recibido varios reconocimientos como la mejor chef y en 2019 fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México.
Además de su trabajo en restaurantes, la chef ha construido una imagen muy activa y presente en medios, debido a sus participaciones en Iron Chef, Heraldo Televisión y varias colaboraciones con creadores y artistas.
Su forma cercana de comunicar y de compartir la cocina mexicana hace que CocinaCaramela sea un libro pensado tanto para quienes disfrutan la gastronomía como para quienes buscan historias únicas y reales.