Gaby Ruiz debuta en el mundo editorial con 'Cocina Carmela'

Sobre Cocina Carmela

En este libro, la chef Gaby Ruiz comparte la forma tan única que tiene de entender la cocina, como un equilibrio entre memoria y técnica, tradición, innovación e imaginación.

A través de una narrativa llena de colores, aromas y emociones, su propuesta culinaria busca transformar los sabores de México y propone vivir la cocina de una manera diferente, invitando al lector a explorarla como una experiencia sensorial completa.

Por medio de recetas, historias personales y reflexiones, el libro guía al lector por un recorrido en el cual la autora comparte sus reflexiones más íntimas sobre el poder emocional y cultural de la gastronomía del país.

Cocina Carmela se presenta como una obra que refleja el momento actual de la cocina mexicana, ofreciendo una mirada cercana y profunda sobre cómo la gastronomía también puede servir para contar historias y propone nuevas formas de entender el mundo culinario desde una perspectiva totalmente diferente.