Estilo de vida

realme fue parte de nuestra fiesta favorita del año: Quién 50

realme celebró con nosotros a los líderes que transforman a México durante Quién 50. Aquí revivimos cada detalle.
mié 28 enero 2026 09:23 AM
Presentado por: Realme

El 26 de noviembre, durante Quién 50, celebramos a todas las personalidades que, día a día, se esfuerzan por transformar a México con propuestas creativas y proyectos que inspiran y abren camino a nuevas posibilidades de crecimiento. Por eso, convencidos de que los líderes de hoy moldean el presente y el futuro de la nación, los reconocimos con una fiesta que lo tuvo todo.

Y, por supuesto, realme —la marca de tecnología creadora de algunos de los smartphones más innovadores del mercado— se sumó a esta celebración. Te contamos los detalles.

Quién 50, un momento para celebrar

Las puertas de La Textilería, un recinto que alberga la vasta historia de México desde hace ocho décadas, se abrieron en punto del anochecer.

En la entrada, los invitados fueron recibidos con una alfombra roja que los guió desde su llegada hasta el press wall del evento, donde realme recibió a cada uno de ellos. Ahí los esperaban cámaras, luces y un ambiente cargado de orgullo y emoción: la antesala perfecta para que nuestros galardonados se presentaran con ese poder y esencia que los caracteriza.

Después, premiados, invitados y amigos de Quién, como Juan Pablo Medina, Claudia Cándano, Yankel Stevan, Antonia Mayer y más personalidades, rompieron el hielo en un cóctel donde pudieron entrar en ambiente con los mejores drinks y aperitivos pensados especialmente para ellos.

Realme fue parte de nuestra fiesta favorita del año: Quién 50
Tuvimos invitados de lujo durante el cóctel de Quién 50. (Gustavo Rodríguez)

Para dar inicio oficial a nuestra fiesta, todos los invitados y sus acompañantes ingresaron al salón principal del venue, donde brindamos, comimos y celebramos la ceremonia de entrega de los premios.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la entrega de “En el reflector”, el reconocimiento presentado por realme que celebró a quienes, con su presencia frente a las cámaras, demuestran que el talento mexicano no conoce fronteras.

Y tenemos que ser sinceros: fue un momento especialmente conmovedor. Dos de los premiados, Meme del Real —músico— y María José Cuevas —productora y directora—, compartieron algunas palabras de agradecimiento en nombre del resto de los galardonados: Diego Luna, Mariana Treviño, Manuel García-Rulfo, Regina Blandón, Diego del Río, Joy Huerta, Florencia Cuenca, Aline Mayagoitia, David Pablos y Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Realme fue parte de nuestra fiesta favorita del año: Quién 50
Aline Mayagoitia fue una de nuestras galardonadas a la disciplina En el reflector. (Gustavo Rodríguez)

Después de la entrega, la fiesta comenzó oficialmente con la presentación de los Gipsy Kings, quienes, de inmediato, encendieron la pista. Durante su actuación, realme acompañó a los invitados desde las pantallas del recinto, consolidando su presencia como un elemento esencial de nuestra celebración.

Con la energía y las emociones al máximo, entre el canto unísono de los asistentes y sus mejores pasos de baile, fuimos finalizando la noche. Y, para cerrar con broche de oro, nada mejor que unos buenos esquites con los que todos despedimos la fiesta.

