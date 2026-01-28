realme fue parte de nuestra fiesta favorita del año: Quién 50

Quién 50, un momento para celebrar

Las puertas de La Textilería, un recinto que alberga la vasta historia de México desde hace ocho décadas, se abrieron en punto del anochecer.

En la entrada, los invitados fueron recibidos con una alfombra roja que los guió desde su llegada hasta el press wall del evento, donde realme recibió a cada uno de ellos. Ahí los esperaban cámaras, luces y un ambiente cargado de orgullo y emoción: la antesala perfecta para que nuestros galardonados se presentaran con ese poder y esencia que los caracteriza.

Después, premiados, invitados y amigos de Quién, como Juan Pablo Medina, Claudia Cándano, Yankel Stevan, Antonia Mayer y más personalidades, rompieron el hielo en un cóctel donde pudieron entrar en ambiente con los mejores drinks y aperitivos pensados especialmente para ellos.