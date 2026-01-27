El Festival Flores y Jardines transforma Polanco en un jardín vivo que celebra a México

El Festival Flores y Jardines regresa con una nueva edición con raíz mexicana

Para 2026, FYJA presenta México como tema central, entendido no sólo como un país, sino como un territorio lleno de contrastes, memorias, biodiversidad y tradiciones. El festival propone mirar al jardín como algo más que decoración como un espacio simbólico donde se cruzan historia, diseño contemporáneo y nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno.

Para 2026, FYJA presenta México como tema central, entendido no sólo como un país, sino como un territorio lleno de contrastes, memorias, biodiversidad y tradiciones. (Cortesía)

Polanco como escenario natural del Festival Flores y Jardines

El festival se desplegará en distintos puntos clave de la zona: Parque América, Parque Lincoln, Masaryk y espacios públicos. Cada lugar tendrá instalaciones florales y proyectos de paisaje urbano que se comunican con la arquitectura, la vida cotidiana y el movimiento constante de la ciudad.

El festival se desplegará en distintos puntos clave de la zona: Parque América, Parque Lincoln, Masaryk y espacios públicos. (Cortesía)

Un festival que transforma el espacio público

Desde su primera edición en 2016, cuando nació como una intervención en el jardín botánico de Chapultepec, FYJA ha evolucionado hasta convertirse en un referente cultural. Hoy, miles de personas recorren sus espacios cada año, no solo para tomarse fotos, sino para reconectar con la naturaleza desde el diseño y la creatividad.