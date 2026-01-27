El Festival Flores y Jardines transforma Polanco en un jardín vivo que celebra a México

Polanco se prepara para volver a florecer, del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, el Festival Flores y Jardines, tomará nuevamente el espacio público con intervenciones de diseño floral, paisajes e instalaciones artísticas que transforman la ciudad en un gran jardín abierto.
Más que un festival visual, FYJA es una experiencia para caminar con la naturaleza dentro de la ciudad.
Publicidad
El Festival Flores y Jardines regresa con una nueva edición con raíz mexicana
Para 2026, FYJA presenta México como tema central, entendido no sólo como un país, sino como un territorio lleno de contrastes, memorias, biodiversidad y tradiciones. El festival propone mirar al jardín como algo más que decoración como un espacio simbólico donde se cruzan historia, diseño contemporáneo y nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno.
Polanco como escenario natural del Festival Flores y Jardines
El festival se desplegará en distintos puntos clave de la zona: Parque América, Parque Lincoln, Masaryk y espacios públicos. Cada lugar tendrá instalaciones florales y proyectos de paisaje urbano que se comunican con la arquitectura, la vida cotidiana y el movimiento constante de la ciudad.
Un festival que transforma el espacio público
Desde su primera edición en 2016, cuando nació como una intervención en el jardín botánico de Chapultepec, FYJA ha evolucionado hasta convertirse en un referente cultural. Hoy, miles de personas recorren sus espacios cada año, no solo para tomarse fotos, sino para reconectar con la naturaleza desde el diseño y la creatividad.
Publicidad
FYJA plantea al jardín como una memoria viva, patios que guardan historias, terrazas que florecen entre edificios, huertos que pasan de generación en generación. En esta edición, el jardín también se presenta como una semilla de futuro, un punto de encuentro entre pasado y presente que invita a reflexionar sobre cómo queremos habitar nuestras ciudades.
Convocatorias abiertas, un espacio para crear
Como parte de su edición 2026, FYJA abre tres convocatorias dirigidas a profesionales, estudiantes y diseñadores florales. La idea es sumar nuevas miradas y propuestas que sigan expandiendo la constante comunicación entre naturaleza, arte y comunidad.