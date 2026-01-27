Esta es la lista de jugadores que estarán en el Abierto Mexicano de Tenis

Las novedades del Abierto Mexicano de Tenis 2026

Sabemos que si por algo se distingue el Abierto Mexicano de Tenis es que año con año están buscando la forma de mejorar e innovar, y esta no será la excepción.

La primera novedad será un congreso de entrenadores, que se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero en el Pierre Mundo Imperial con Nico Pereira, Edgar Giffening, Leo Lavalle y más.

Además, seguirán con su asociación con la CONADE para apoyar a los jugadores jóvenes. Para este año, realizarán un torneo con los campeones de 16 y menores en México, de los cuales los dos ganadores clasificarán para ir al pre mundial en Canadá.

Lorenzo Musetti regresa a Acapulco en 2026. (Jorge Reyes)

En cuanto al área de comida, una de las más cotizadas del evento, estará a cargo del chef Carlos Gaytán, a donde se van a agregar los tacos “los Panchos” como novedad.

Por otro lado, seguirán las tradicionales MEXTENIS talks. Este año contarán con la participación de Zverev y Dimitrov, así como Juan Martín del Potro (embajador del torneo).

Asimismo, se llevará a cabo el torneo de golf y las fiestas en la terraza Amstel Ultra.

Definitivamente, va a ser un Abierto muy especial, y ya estamos contando los días para llegar al Bello Puerto a disfrutar del mejor tenis.