Bienvenido al famoso Blue Monday, el concepto que aparece puntualmente cada tercer lunes de enero para recordarnos que supuestamente deberíamos estar de malas aunque no sepamos muy bien por qué.
Blue Monday: qué es, por qué existe y si de verdad deberíamos creer en él
La historia del Blue Monday nació en una campaña publicitaria. A principios de los 2000, un psicólogo llamado Cliff Arnall creó una fórmula que mezclaba factores como el clima, las deudas post-fiestas, el tiempo desde Navidad y la motivación personal. El resultado era una fecha “científica” para la tristeza colectiva. El detalle importante es que esta fórmula nunca fue validada por la comunidad científica y, con el tiempo, el propio Arnall se deslindó del uso que se le dio. Aun así, el concepto ya estaba suelto en el mundo y era demasiado atractivo para no viralizarse.
Desde entonces, medios, marcas y redes sociales lo han adoptado como si fuera una verdad absoluta. Pero psicólogos y especialistas en salud mental llevan años diciendo lo mismo "no existe evidencia sólida de que un día específico sea más triste que otro." Psychology Today ha explicado que el estado de ánimo es mucho más complejo y depende de factores personales, biológicos y sociales, no de una fecha marcada en el calendario. Enero puede sentirse raro, sí, pero no porque un lunes tenga poderes emocionales especiales.
Lo que sí es real es el mood de inicio de año. Venimos de semanas intensas, gastos extra, cambios de rutina y una presión por “arrancar fuerte”, tener metas claras y sentirnos increíblemente motivados desde el día uno. Casi nadie funciona así. Y tal vez por eso el Blue Monday pegó tanto, porque pone nombre a una sensación que muchos reconocen, aunque no sea universal ni automática.
¿Lo interesante? El Blue Monday ya no funciona solo como un concepto triste, sino como un fenómeno cultural. Es una excusa colectiva para bajar el ritmo, pedir un respiro o incluso romantizar un poco la melancolía. Lo vemos en playlists, memes, promociones de viajes y, claro, en la fantasía de escapar a un hotel bonito donde nadie te pregunte por tus propósitos de año nuevo.
Pensar en enero como un mes para refugiarse, más que para exigirse, cambia mucho la narrativa. Imagina ese hotel al que llegas con una maleta ligera y cero expectativas heroicas. Un lobby silencioso, café desde temprano y una habitación donde el tiempo se siente más lento. No es huir de la realidad, es crear un espacio para procesarla. Los hoteles se han convertido en símbolos de pausa, de reset emocional sin culpa, y por eso enero es uno de los meses favoritos para escapadas cortas que no buscan euforia, sino calma.
Tal vez el verdadero antídoto contra el Blue Monday no sea negar que enero pesa, sino resignificarlo. No verlo como el mes en el que tienes que estar bien, sino como uno de transición. Uno donde está permitido avanzar despacio, quedarte un rato más bajo las cobijas o planear algo bonito, aunque sea pequeño. Al final, no se trata de creer o no en un lunes triste, sino de dejar de comprarnos la idea de que sentirnos raros en enero es un fracaso personal.
Si el Blue Monday sirve para algo, quizá sea para recordarnos que no todo inicio tiene que ser brillante. A veces basta con que sea honesto.