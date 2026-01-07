Blue Monday: qué es, por qué existe y si de verdad deberíamos creer en él

La historia del Blue Monday nació en una campaña publicitaria. A principios de los 2000, un psicólogo llamado Cliff Arnall creó una fórmula que mezclaba factores como el clima, las deudas post-fiestas, el tiempo desde Navidad y la motivación personal. El resultado era una fecha “científica” para la tristeza colectiva. El detalle importante es que esta fórmula nunca fue validada por la comunidad científica y, con el tiempo, el propio Arnall se deslindó del uso que se le dio. Aun así, el concepto ya estaba suelto en el mundo y era demasiado atractivo para no viralizarse.

Blue Monday (iStockphoto)

Desde entonces, medios, marcas y redes sociales lo han adoptado como si fuera una verdad absoluta. Pero psicólogos y especialistas en salud mental llevan años diciendo lo mismo "no existe evidencia sólida de que un día específico sea más triste que otro." Psychology Today ha explicado que el estado de ánimo es mucho más complejo y depende de factores personales, biológicos y sociales, no de una fecha marcada en el calendario. Enero puede sentirse raro, sí, pero no porque un lunes tenga poderes emocionales especiales.

Cliff Arnall creó una fórmula que mezclaba factores como el clima, las deudas post-fiestas, el tiempo desde Navidad y la motivación personal. El resultado era una fecha “científica” para la tristeza colectiva. (Toa Heftiba - Unsplash)

Lo que sí es real es el mood de inicio de año. Venimos de semanas intensas, gastos extra, cambios de rutina y una presión por “arrancar fuerte”, tener metas claras y sentirnos increíblemente motivados desde el día uno. Casi nadie funciona así. Y tal vez por eso el Blue Monday pegó tanto, porque pone nombre a una sensación que muchos reconocen, aunque no sea universal ni automática.