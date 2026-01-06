Recetas healthy de celebs para resetearte después de las fiestas

Si lo tuyo es algo más cozy, las sopas son el comeback oficial de enero. Jennifer Aniston ha contado varias veces que ama las sopas de verduras o lentejas cuando quiere algo ligero pero reconfortante. Calientes, fáciles de digerir y perfectas para cenas tempranas. Además, son ideales para preparar en cantidad y tener listas durante la semana, porque enero también es volver a la rutina sin complicarte la vida.

jennifer Aniston (Getty Images)

En el desayuno, Meghan Markle apuesta por lo simple, avena cocida con fruta fresca, semillas y un toque de miel. Nada fancy, nada de moda extrema. Solo un desayuno que te da energía, te mantiene satisfecha y no te genera culpa. Esa es la clave de este reset foodie, dejar de ver la comida como premio o castigo y volver a disfrutarla.

Meghan Markle luciendo dos collares con las constelaciones de los signos zodiacales de Archie y Lilibet. (Archewell.com)

Al final, el común denominador en las recetas healthy de las celebs no es la restricción, sino la intención. Comer más verduras, elegir ingredientes frescos, bajar el azúcar y escuchar al cuerpo después de los excesos. Enero no se trata de compensar diciembre, sino de encontrar un balance que sí sea sostenible y, sobre todo, delicioso. Porque sí, resetearte también puede saber increíble.