Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Recetas healthy de celebs para resetearte después de las fiestas

Enero no llega con ganas de castigo, llega con antojo de reset. Si tu también te excediste en diciembre, aprovecha estas recetas de celebs y come ligero, rico y sin drama.
mar 06 enero 2026 11:09 AM
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow, la reina del wellness sin culpa, jura que la frittata es su salvavidas post fiestas. Su fórmula es sencilla y cero intimidante con espinaca, col rizada, ajo y cebolla, todo recolectado en su mismo jardín. (Instagram @cocinillas_es)

Después de semanas de cenas largas, postres infinitos y copas que se sirvieron “solas”, el cuerpo pide algo diferente. No dieta extrema, no jugos imposibles, no promesas irreales. Solo comida rica, ligera y que te haga sentir bien. Y, ese mismo mood lo comparten varias celebs que en enero bajan el ritmo y vuelven a lo básico.

Publicidad

Gwyneth Paltrow, la reina del wellness sin culpa, jura que la frittata es su salvavidas post fiestas. Su fórmula es sencilla y cero intimidante con espinaca, col rizada, ajo y cebolla, todo recolectado en su mismo jardín. Nada raro, nada difícil. La idea no es “limpiar” el cuerpo como si fuera una máquina, sino darle vitaminas, fibra y un break al sistema digestivo. Es un platillo ligero y perfecto para arrancar el día sin sentirte pesada.

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow, la reina del wellness sin culpa, jura que la frittata es su salvavidas post fiestas. (Instagram @cocinillas_es)

Hailey Bieber, en cambio, es fan declarada de las homemade burgers. Después de los excesos, suele optar por una hamburguesa sin pan, con camote, lechuga, proteína (en este caso carne) con jitomates y pepinillos para acompañar. Es comida real, balanceada y muy saciante. Ese tipo de platos funcionan justo porque no te dejan con hambre ni con la sensación de que estás a dieta. Comer bien también es comer suficiente.

Hailey Bieber
Hailey Bieber es fan declarada de las homemade burgers. (Instagram @haileybieber)

Publicidad

Si lo tuyo es algo más cozy, las sopas son el comeback oficial de enero. Jennifer Aniston ha contado varias veces que ama las sopas de verduras o lentejas cuando quiere algo ligero pero reconfortante. Calientes, fáciles de digerir y perfectas para cenas tempranas. Además, son ideales para preparar en cantidad y tener listas durante la semana, porque enero también es volver a la rutina sin complicarte la vida.

jennifer Aniston
jennifer Aniston (Getty Images)

En el desayuno, Meghan Markle apuesta por lo simple, avena cocida con fruta fresca, semillas y un toque de miel. Nada fancy, nada de moda extrema. Solo un desayuno que te da energía, te mantiene satisfecha y no te genera culpa. Esa es la clave de este reset foodie, dejar de ver la comida como premio o castigo y volver a disfrutarla.

Meghan Markle
Meghan Markle luciendo dos collares con las constelaciones de los signos zodiacales de Archie y Lilibet. (Archewell.com)

Al final, el común denominador en las recetas healthy de las celebs no es la restricción, sino la intención. Comer más verduras, elegir ingredientes frescos, bajar el azúcar y escuchar al cuerpo después de los excesos. Enero no se trata de compensar diciembre, sino de encontrar un balance que sí sea sostenible y, sobre todo, delicioso. Porque sí, resetearte también puede saber increíble.

Publicidad

Tags

Salud

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad