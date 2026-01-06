Después de semanas de cenas largas, postres infinitos y copas que se sirvieron “solas”, el cuerpo pide algo diferente. No dieta extrema, no jugos imposibles, no promesas irreales. Solo comida rica, ligera y que te haga sentir bien. Y, ese mismo mood lo comparten varias celebs que en enero bajan el ritmo y vuelven a lo básico.
Recetas healthy de celebs para resetearte después de las fiestas
Gwyneth Paltrow, la reina del wellness sin culpa, jura que la frittata es su salvavidas post fiestas. Su fórmula es sencilla y cero intimidante con espinaca, col rizada, ajo y cebolla, todo recolectado en su mismo jardín. Nada raro, nada difícil. La idea no es “limpiar” el cuerpo como si fuera una máquina, sino darle vitaminas, fibra y un break al sistema digestivo. Es un platillo ligero y perfecto para arrancar el día sin sentirte pesada.
Hailey Bieber, en cambio, es fan declarada de las homemade burgers. Después de los excesos, suele optar por una hamburguesa sin pan, con camote, lechuga, proteína (en este caso carne) con jitomates y pepinillos para acompañar. Es comida real, balanceada y muy saciante. Ese tipo de platos funcionan justo porque no te dejan con hambre ni con la sensación de que estás a dieta. Comer bien también es comer suficiente.
Si lo tuyo es algo más cozy, las sopas son el comeback oficial de enero. Jennifer Aniston ha contado varias veces que ama las sopas de verduras o lentejas cuando quiere algo ligero pero reconfortante. Calientes, fáciles de digerir y perfectas para cenas tempranas. Además, son ideales para preparar en cantidad y tener listas durante la semana, porque enero también es volver a la rutina sin complicarte la vida.
En el desayuno, Meghan Markle apuesta por lo simple, avena cocida con fruta fresca, semillas y un toque de miel. Nada fancy, nada de moda extrema. Solo un desayuno que te da energía, te mantiene satisfecha y no te genera culpa. Esa es la clave de este reset foodie, dejar de ver la comida como premio o castigo y volver a disfrutarla.
Al final, el común denominador en las recetas healthy de las celebs no es la restricción, sino la intención. Comer más verduras, elegir ingredientes frescos, bajar el azúcar y escuchar al cuerpo después de los excesos. Enero no se trata de compensar diciembre, sino de encontrar un balance que sí sea sostenible y, sobre todo, delicioso. Porque sí, resetearte también puede saber increíble.