Back to school sin burnout, cómo retomar la rutina después de diciembre

1.- No quieras correr antes de caminar

Volver a la rutina toma tiempo y pretender retomar el ritmo completo desde el primer día solo genera cansancio. Date chance para adaptarte y acepta que las primeras semanas son de ajuste, no de perfección.

2. Regresa primero a lo básico

Antes de pensar en todo lo que viene, enfócate en lo esencial como asistir a clases, organizar tus horarios y cumplir con lo más urgente. Lo demás se acomoda conforme el tiempo pasa.

3. Ordena tu espacio, ordena tu cabeza

Un espacio limpio y funcional ayuda a reducir el estrés. No se trata de hacerlo perfecto, sino de que te sientas cómodo y con todo a la mano para estudiar sin distracciones.

4. Diseña una rutina que sí se sostenga

Una agenda saturada suele durar muy poco. Es mejor crear una rutina flexible, con tiempos de estudio, descanso y momentos libres. La constancia vale más que la intensidad.