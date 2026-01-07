Cómo arrancar enero de la mejor manera, no se trata de querer cambiar tu vida en 30 días

Cómo alcanzar propósitos de año nuevo

La verdad es que enero no tiene por qué ser el mes de los cambios radicales, sino el de las decisiones pequeñas pero conscientes. Empezar con intención es más poderoso que arrancar con exigencia. Según la psicóloga clínica Wendy Wood, experta en hábitos de la Universidad del Sur de California, más del cuarenta por ciento de nuestras acciones diarias son hábitos automáticos, no decisiones profundas. No se trata de fuerza de voluntad, sino de crear rutinas realistas que sí puedas sostener en el tiempo.

Home Office en Pausa Café (Juan_Algar/Getty Images/iStockphoto)

Aquí entra el mindset amable. No pensar en todo lo que “deberías” hacer, sino en lo que realmente te suma hoy. Tal vez no es despertarte a las cinco de la mañana para meditar, correr y leer 50 páginas, sino simplemente dormir mejor, tomar agua al despertar o caminar diez minutos sin el celular. James Clear, autor de Atomic Habits, lo dice claro: "Los cambios pequeños, repetidos de forma consistente, tienen un impacto mucho más grande que los intentos intensos pero breves."