La Señora de Costco estrena casa (y etapa); así nació “La Casa de la Señora”

La Señora de Costco estrena casa

Pero después de cuatro años de crecimiento, creatividad y mucho Costco, tocaba el siguiente paso.

“Ya no quería que todo sucediera solo en mi cocina o en Costco. Quería un espacio propio que reflejara todo lo que hemos construido juntos”, dijo.

Así nació La Casa de la Señora, que no es un set ni un estudio, sino algo mucho más íntimo: “literalmente es mi casita”, aunque no sea su hogar real.

Es un lugar para cocinar, grabar, recibir invitados, probar productos, entrevistar, colaborar y, sobre todo, celebrar lo que significa ser señora sin estereotipos y sin pedir permiso.

La Casa de la Señora apenas comienza, pero ya se siente como ese espacio que todas quisiéramos tener, un rincón cálido para crear, aprender, reír, experimentar y ser. (Alejandro X.Garcia S.)

Porque para ella, ser señora no tiene nada que ver con renunciar a sueños, juventud o ambiciones.

“Ser señora no significa que tengas que dejar tus sueños ni cambiar de etapa, significa celebrarla”. Y La Casa quiere ser justo eso, una declaración pública de que esta versión de adultez puede ser creativa, divertida, poderosa y profundamente propia.

Eso sí, no esperes ver su cara. Ese misterio no se va. “Decidí que no iba a salir porque siempre quise que el contenido brillara por sí solo. Mi cuenta no es sobre mí, es sobre lo que todos aportamos”.

Su identidad se quedó oculta por pena, confiesa, pero pronto se volvió un sello. Un enigma útil y una estrategia involuntaria que conservó porque también le dio libertad, privacidad y un tipo distinto de conexión con su audiencia, una relación colectiva, no personalista.

Sigue siendo la misma señora de Costco, solo que ahora tiene casa. (Alejandro Xavier Garcia Suarez)

Pero esa decisión no vino gratis. “Humanizar contenido sin enseñar la cara es un reto, tienes que ser más creativa con la narrativa”.

Y La Casa amplía justo esa apuesta: más vida real, más humor, más recetas, más entrevistas, más día a día, pero sin perder la magia del anonimato.

“La señora de Costco seguirá aquí, pero ahora se abren nuevas puertas que pasan de Costco al corazón de esta señora”.

Es una expansión natural, más cozy, más práctica, más íntima y con un nuevo entorno que permite ver lo que antes estaba fuera de cuadro. No un reemplazo, una evolución.