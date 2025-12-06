La Señora de Costco estrena casa (y etapa); así nació “La Casa de la Señora”

La Señora de Costco empezó compartiendo promos, recetas, productos nuevos y momentos del día la día, después llegó una comunidad que no solo consumía contenido, lo construía junto con ella.
“Todos somos La Señora”, nos dice. Su cuenta dejó de ser sobre una persona para convertirse en una especie de identidad colectiva donde miles encontraban información, humor y antojos en común.
La Señora de Costco estrena casa
Pero después de cuatro años de crecimiento, creatividad y mucho Costco, tocaba el siguiente paso.
“Ya no quería que todo sucediera solo en mi cocina o en Costco. Quería un espacio propio que reflejara todo lo que hemos construido juntos”, dijo.
Así nació La Casa de la Señora, que no es un set ni un estudio, sino algo mucho más íntimo: “literalmente es mi casita”, aunque no sea su hogar real.
Es un lugar para cocinar, grabar, recibir invitados, probar productos, entrevistar, colaborar y, sobre todo, celebrar lo que significa ser señora sin estereotipos y sin pedir permiso.
Porque para ella, ser señora no tiene nada que ver con renunciar a sueños, juventud o ambiciones.
“Ser señora no significa que tengas que dejar tus sueños ni cambiar de etapa, significa celebrarla”. Y La Casa quiere ser justo eso, una declaración pública de que esta versión de adultez puede ser creativa, divertida, poderosa y profundamente propia.
Eso sí, no esperes ver su cara. Ese misterio no se va. “Decidí que no iba a salir porque siempre quise que el contenido brillara por sí solo. Mi cuenta no es sobre mí, es sobre lo que todos aportamos”.
Su identidad se quedó oculta por pena, confiesa, pero pronto se volvió un sello. Un enigma útil y una estrategia involuntaria que conservó porque también le dio libertad, privacidad y un tipo distinto de conexión con su audiencia, una relación colectiva, no personalista.
Pero esa decisión no vino gratis. “Humanizar contenido sin enseñar la cara es un reto, tienes que ser más creativa con la narrativa”.
Y La Casa amplía justo esa apuesta: más vida real, más humor, más recetas, más entrevistas, más día a día, pero sin perder la magia del anonimato.
“La señora de Costco seguirá aquí, pero ahora se abren nuevas puertas que pasan de Costco al corazón de esta señora”.
Es una expansión natural, más cozy, más práctica, más íntima y con un nuevo entorno que permite ver lo que antes estaba fuera de cuadro. No un reemplazo, una evolución.
La nueva etapa de La Señora de Costco
El momento en que todo se volvió real para ella fue cuando subió el primer video anunciando el proyecto.
“Sentí felicidad, ansiedad, nervios, era cumplir mis expectativas y cumplirle a la gente”. Porque sí, esta etapa no solo la emociona, también la compromete.
Lo que más la ilusiona no es solo grabar recetas o reseñas. Es recibir. “Siempre colaboré en Costco o en sets de otros. No tenía un espacio mío. Ahora puedo invitar a mis amigos o creadores, aunque solo sea para un café y un panqué o hasta para grabar más podcasts y sumar gente a esta comunidad”.
Ese gesto, tan simple, es la esencia de esta nueva casa, hospitalidad digital, pero también emocional.
Para su comunidad, promete profundidad. Más conexión emocional, más historias, más inspiración real. “Quiero que cuando vean algo de La Señora sientan que es suyo también”.
Y no es retórica, su proyecto siempre ha funcionado como un intercambio donde ella transmite información verificada (nutricional, culinaria, práctica) y recibe a cambio experiencias, tips y cariño.
Detrás de todo, confiesa que lo que más la sacó de su zona de confort fue ponerse frente a la cámara para grabarse a sí misma, aun sin mostrar su cara.
“La cámara me está viendo a mí y grabar es todo un arte”, nos confiesa. Movimientos, ritmo, voz, presencia. Y hacerlo en vivo. Sin filtros. Sin cortes mágicos, una experiencia completamente distinta a documentar pasillos.
¿Qué sucederá en La Casa de la Señora?
La Casa de la Señora apenas comienza, pero ya se siente como un espacio que todas quisiéramos tener; un rincón cálido para crear, aprender, reír, experimentar y ser.
O como ella lo dice: “En el fondo, todos tenemos una señora adentro. Y ya toca celebrarla, no esconderla”.
Y si algo ha quedado claro, es que sigue siendo la misma señora. Solo que ahora en casa.