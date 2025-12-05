Carlos Rivera brinda por la vida con una edición de Mezcal Santo Gusano inspirada en el Día de Muertos

En una noche donde la nostalgia y la celebración se entrelazan en un mismo lugar, fue como dio inicio la exclusiva cata en Casa Huamantla, Tlaxcala, donde Carlos Rivera y Mezcal Santo Gusano presentaron la Edición Especial “Día de Muertos”, un tributo a la vida, la memoria y el amor que nunca se apaga.

Entre velas, flores de cempasúchil y un tradicional altar de Día de Muertos, los invitados fueron testigos de una experiencia que combinó arte, cultura y espiritualidad. Solo 500 botellas numeradas fueron creadas para esta edición limitada, elaboradas a partir de maguey espadín joven y destiladas con frutos de temporada y hierbas silvestres: una joya artesanal que captura la esencia más profunda de esta festividad mexicana.

Publicidad

Una edición especial, limitada a 500 botellas. (Cortesía)

Durante la velada, los asistentes —entre ellos, Pei Garza, Alfredo Arnaud, Matías Vega, Carlotta Herrera, Rafa Orozco, Carla Banda, Saúl Angulo, Pía Martínez y Adolfo de la Fuente— participaron en un brindis simbólico “por quienes siempre nos acompañan”, un gesto cargado de significado que convirtió la cata en un acto de amor colectivo.

Todos los asistentes disfrutaron de este brindis simbólico. (Cortesía )

La experta Agave Sommelier Lala Noguera fue la encargada de guiar el recorrido sensorial, resaltando los matices y aromas que hacen de esta bebida un homenaje al oficio mezcalero. Cada trago contó una historia: desde los frutos del campo hasta el tiempo que guarda secretos en cada destilado.

Inspirada en el más reciente proyecto musical de Carlos Rivera, “Vida”, esta edición limitada refleja el vínculo entre el arte y la tradición, recordándonos que el verdadero lujo está en lo que se siente y se comparte. Con esta colaboración, Mezcal Santo Gusano reafirma su compromiso con la autenticidad y la cultura mexicana, ofreciendo una pieza que solo unos cuantos podrán atesorar.

La botella de Mezcal Santo Gusano resalta la autenticidad de México. (Cortesía )