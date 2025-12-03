Este flagship llega con el debut global de OriginOS 6, su sistema operativo más fluido hasta ahora. Justo como lo prometió hace meses, vivo se tomó en serio su compromiso de llevar su tecnología de imagen más avanzada a quienes vivimos pegados a los conciertos, los viajes y a cualquier momento que merece convertirse en recuerdo.
El nuevo vivo X300 Pro aterriza en México y, sí, viene a cambiar las reglas del juego
El nuevo vivo X300 Pro llega a México
La estrella del show es la cámara telefoto ZEISS APO de 200 MP, creada junto a ZEISS y respaldada por el chip de imagen vivo VS1 Pro. Lo interesante es que no solo se trata de zoom, es nitidez real que mantiene colores y profundidad incluso cuando la luz juega en contra. Piensa en artistas moviéndose sobre el escenario o en un paisaje lejano con neblina, esta cámara fue hecha para esos momentos en los que cualquier otro smartphone se rinde.
La cámara del vivo X300 Pro
El X300 Pro también incluye una cámara principal ZEISS de 50 MP con estabilización tipo Gimbal para que puedas caminar, bailar o correr sin lograr fotos movidas. Con su sensor Ultra-Sensing de 1/1.4” y estabilización OIS CIPA 5.5, consigue imágenes claras incluso en baja luz, y eso es una declaración seria para quienes graban TODO.
Para los creadores de contenido que quieren compartir sus experiencias en un nivel más pro, vivo lanza por primera vez en el mundo el ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, un accesorio inspirado en la arquitectura óptica de Kepler que literalmente amplifica el rendimiento del sistema óptico. Y si lo tuyo es grabar como si tuvieras una cámara profesional, el nuevo Professional Imaging Grip llega con controles físicos, palanca de zoom, dial y una batería integrada para aguantar largas sesiones creativas.
Pero donde el X300 Pro se vuelve irresistible es en conciertos. Stage Mode 2.0 fue diseñado específicamente para eso, grabar en 4K, capturar fotos nítidas mientras grabas y hacer videos Dual-View para registrar el show y tu reacción. Y no importa dónde te sientes, su zoom óptico 10x, 20x, líder en su clase, y 30x soportado convierten hasta el asiento más lejos en una experiencia VIP.
Cuando toca viajar, el teléfono funciona como si tuvieras un teleobjetivo profesional en el bolsillo. Su motor de imagen con IA corrige distorsión atmosférica, mejora color y nitidez, y conserva detalles incluso en neblina o contraluz. La IA reconoce automáticamente aves, fauna o paisajes y ajusta todo para que cada foto se vea como un póster listo para imprimir.
Además, incorpora AI Landscape Master para transformar escenas diurnas en escenarios nocturnos realistas, y AI Once-shot Multi-crop para crear tres composiciones cinematográficas distintas con una sola toma. Y si te gusta grabar, el video en 4K a 120 FPS con Dolby Vision convierte cualquier destino en recuerdo cinematográfico.
El otro gran protagonista del X300 Pro es OriginOS 6, su sistema operativo más fluido (hasta ahora) y que por primera vez sale de China para debutar globalmente en México. La idea es mezclar productividad con personalización, eliminando barreras entre teléfono y computadora para colaborar entre Android, Windows, Mac e incluso iPhone con transferencias One-Tap, duplicado de pantalla y control remoto sin cables ni apps. Es una interfaz más limpia, más intuitiva y más tuya.
Debajo de todo esto corre el nuevo MediaTek Dimensity 9500, creado junto con vivo para mejorar fotografía computacional y energía. Esto, sumado a la batería BlueVolt de 6510 mAh y la carga de 90W FlashCharge, asegura que puedas usarlo todo el día sin pánico.
vivo X300 Pro llega a México este 3 de diciembre en dos acabados, Marrón Duna y Negro Obsidiana, con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Su precio oficial es de $24,999 MXN y se podrá conseguir en CACs Telcel y vivoShop. Los accesorios ZEISS Extender y Professional Imaging Grip costarán $6,999 MXN cada uno. Y sí, también contará con v.safe, el programa de protección de vivo en México. Como parte del lanzamiento, vivo realizará una actividad para regalar un X300 Pro, así que vale la pena estar atentos.
Una nueva era de fotografía móvil está arrancando y México es uno de los primeros países en verla nacer.
