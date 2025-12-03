El nuevo vivo X300 Pro aterriza en México y, sí, viene a cambiar las reglas del juego

El nuevo vivo X300 Pro llega a México

La estrella del show es la cámara telefoto ZEISS APO de 200 MP, creada junto a ZEISS y respaldada por el chip de imagen vivo VS1 Pro. Lo interesante es que no solo se trata de zoom, es nitidez real que mantiene colores y profundidad incluso cuando la luz juega en contra. Piensa en artistas moviéndose sobre el escenario o en un paisaje lejano con neblina, esta cámara fue hecha para esos momentos en los que cualquier otro smartphone se rinde.

vivo X300 Pro llega a México este 3 de diciembre en dos acabados, Marrón Duna y Negro Obsidiana (Daniela Brugger)

La cámara del vivo X300 Pro

El X300 Pro también incluye una cámara principal ZEISS de 50 MP con estabilización tipo Gimbal para que puedas caminar, bailar o correr sin lograr fotos movidas. Con su sensor Ultra-Sensing de 1/1.4” y estabilización OIS CIPA 5.5, consigue imágenes claras incluso en baja luz, y eso es una declaración seria para quienes graban TODO.

El X300 Pro también incluye una cámara principal ZEISS de 50 MP con estabilización tipo Gimbal para que puedas caminar, bailar o correr sin acabar con fotos movidas. (Cortesía.)

Para los creadores de contenido que quieren compartir sus experiencias en un nivel más pro, vivo lanza por primera vez en el mundo el ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, un accesorio inspirado en la arquitectura óptica de Kepler que literalmente amplifica el rendimiento del sistema óptico. Y si lo tuyo es grabar como si tuvieras una cámara profesional, el nuevo Professional Imaging Grip llega con controles físicos, palanca de zoom, dial y una batería integrada para aguantar largas sesiones creativas.