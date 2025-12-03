La receta viral del mes: brown butter cookies que sí valen el hype

Receta de las brown butter cookies

Hacerlas en casa es tan fácil que hasta es casi nulo el riesgo de que queden mal. La base es la mantequilla dorada, que básicamente es mantequilla normal pero con glow up. Solo la derrites en un sartén a fuego medio y la dejas seguir cocinándose hasta que toma ese color avellana-dorado y huele a galleta navideña recién salida del horno. Cuando llegas a ese aroma irresistible, la retiras del fuego y la dejas enfriar un poco porque nadie quiere terminar con huevo revuelto en su masa.

Los ingredientes que necesitas son cosas que probablemente ya tienes: mantequilla sin sal, azúcar mascabado, azúcar blanca, un huevo a temperatura ambiente, vainilla, harina, bicarbonato, una pizca de sal y chocolate en trozos (si es de buena calidad, mejor). Mezclas la mantequilla dorada con los azúcares hasta que quede cremosa, luego sumas el huevo y la vainilla, integras los secos y al final el chocolate. La masa debe sentirse espesa, pegajosita y con actitud.

El método es cero complicado. Enfrías la masa de 30 minutos a una hora para que las galletas mantengan forma. Formas bolitas del tamaño que tu antojo dicte y las pasas al horno a 180°C durante 10–12 minutos, hasta que las orillas se vean firmes pero el centro siga suave. Las dejas reposar un momento porque aunque quieras comértelas directo de la bandeja, tus papilas gustativas agradecerán la paciencia.