Lo que todos están regalando este año (según TikTok, Pinterest y Amazon)

Los audífonos inalámbricos en tonos neutros siguen siendo top of the list. No hay falla, combinan con todo, no pesan nada y son el comodín perfecto para ese amigo que vive entre Zooms, playlists y llamadas. Lo mismo pasa con los termos Owala, Stanley, YETI y hasta los de Nespresso, ya todos son un must de hidratación modernos. En Pinterest el interés en “clean girl hydration station” aumentó más de trescientos por ciento en 2024 según Pinterest Predicts, así que seguirán arriba este año que viene.

Los termos se volvieron un must de hidratación modernos. (Instagram @owala)

Los kits de self-care también están teniendo un glow-up brutal. Rhode logró que el skincare minimalista sonara a culto, SALT & STONE conquistó la estética de baño perfecta y las gummies de lemme (sí, las de Kourtney Kardashian) se metieron a la conversación del wellness con fuerza. Amazon reportó un crecimiento constante en su categoría de suplementos premium este año. Regalar descanso ya es tan mainstream como regalar flores.

SALT & STONE conquistó la estética de baño perfecta. (Instagram @saltandstone)

La edición "viajera pero bonita" tampoco se queda atrás. Las maletas de béis son el nuevo objeto de deseo, igual que las smartrings, smartwatches y las Whoop bands, que se volvieron el gadget favorito de quienes quieren saber TODO sobre su cuerpo sin abrir una app complicada. Flamingo Estate no piensa soltar su reinado del gifting estético, y Crown Affair ahora forma parte del ritual matutino cool-girl por excelencia, cepillo perfecto, suero para el pelo y vibes de persona funcional antes de las 9 AM.