Si algo dejó claro este año es que regalar ya no es improvisar, es estrategia. Entre TikTok, Amazon y Pinterest, las tendencias nos gritan exactamente qué quiere la gente, especialmente Gen Z y Millennials, que ahora consumen con intención, estética y cero paciencia.
Lo que todos están regalando este año (según TikTok, Pinterest y Amazon)
Los audífonos inalámbricos en tonos neutros siguen siendo top of the list. No hay falla, combinan con todo, no pesan nada y son el comodín perfecto para ese amigo que vive entre Zooms, playlists y llamadas. Lo mismo pasa con los termos Owala, Stanley, YETI y hasta los de Nespresso, ya todos son un must de hidratación modernos. En Pinterest el interés en “clean girl hydration station” aumentó más de trescientos por ciento en 2024 según Pinterest Predicts, así que seguirán arriba este año que viene.
Los kits de self-care también están teniendo un glow-up brutal. Rhode logró que el skincare minimalista sonara a culto, SALT & STONE conquistó la estética de baño perfecta y las gummies de lemme (sí, las de Kourtney Kardashian) se metieron a la conversación del wellness con fuerza. Amazon reportó un crecimiento constante en su categoría de suplementos premium este año. Regalar descanso ya es tan mainstream como regalar flores.
La edición "viajera pero bonita" tampoco se queda atrás. Las maletas de béis son el nuevo objeto de deseo, igual que las smartrings, smartwatches y las Whoop bands, que se volvieron el gadget favorito de quienes quieren saber TODO sobre su cuerpo sin abrir una app complicada. Flamingo Estate no piensa soltar su reinado del gifting estético, y Crown Affair ahora forma parte del ritual matutino cool-girl por excelencia, cepillo perfecto, suero para el pelo y vibes de persona funcional antes de las 9 AM.
Este año también triunfan los regalos que mezclan diseño con utilidad como los hair clips de Wear Karst, cobijas de Lola Blankets, room sprays que huelen a casa de revista, flores de LEGO que son básicamente decoración sin mantenimiento y velas de LOEWE que nadie compra para sí mismo pero todos quieren recibir. Lululemon y Alo Yoga siguen dominando el mundo de los “pequeños grandes regalos” con cangureras, accesorios de gym, gorras y calcetas que hacen feliz a todo tipo de persona.
En la categoría intelectual-aesthetic, los coffee table books de Assouline siguen imbatibles, igual que los libros de crecimiento personal que no bajan del Top 10 de Amazon. Los libros de recetas volvieron fuerte, desde Be Our Guest y Green Goddess hasta Mandoka y Mesa Sana, cocinar en casa ya es hobby, terapia y contenido para Instagram.
Y para quienes quieren regalar experiencias que no se guardan en cajones, clases de cerámica, talleres de mixología, yoga, cursos creativos cortos. Las experiencias subieron más de setenta por ciento en búsquedas en TikTok.
La sección capricho-deluxe también tiene su momento. Pijamas de Skims, tenis Salomon de hike que ya son moda además de funcionales, pantuflas Ralph Lauren, batas de baño de UGG y hasta la mini cafetera La Marzocco que convierte cualquier cocina en un café aspiracional.
Y si todo falla, una gift card o una flores de LEGO. No hay nada más honesto que admitir que preferimos elegir nuestros regalos nosotros mismos.
25 ideas concretas de regalos para esta época festiva
- Audífonos inalámbricos en colores neutros
- Termos Owala, Stanley, YETI o Nespresso
- Self-care kit y herramientas de descanso (eye patches de rhode , skincare de SALT & STONE )
- Suplementos wellness lemme
- Maletas de béis
- Smartring, smartwatch o Whoop band
- Kit de regalo de Flamingo Estate .
- Kit del ritual mañanero de Crown Affair .
- Hair clip de Wear Karst
- Gift card de tienda preferida
- Cobija de Lola Blankets
- Accesorios Lululemon o Alo Yoga (cangureras, chaleco de hidratación, llaveros, ligas de pelo, calcetines y gorras entre otros)
- Room spray para aromatizar el ambiente
- Experiencia: clase de cerámica, mixología, clase de yoga o curso corto creativo.
- Flores de LEGO
- Libros de recetas (Be Our Guest, Mandoka, Mesa Sana, Green Goddess o Healthy Corde)
- Pijama set de Skims
- Tenis para hike de Salomon
- Velas de LOEWE
- Coffee table book de marca favorita o de Assouline
- Libros de crecimiento personal que están en el Top 10 de Amazon
- Cafetera Marzocco tamaño mini
- Bata de baño UGG
- Pantuflas Ralph Lauren
- Workout equipment de bala