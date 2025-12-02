The St. Regis Mexico City da la bienvenida a la temporada más mágica del año

En el corazón de Paseo de la Reforma, The St. Regis Mexico City volvió a transformar la llegada de las fiestas decembrinas en algo más que una fecha: en un sentimiento mágico. Con su ya legendario Encendido del Árbol, el hotel marcó el inicio de la época más especial del año, envolviendo la noche en ese encanto y esa elegancia atemporal que solo los grandes rituales saben regalar.

Este icónico evento, uno de los más esperados de la temporada, reunió a familias, amigos y personalidades de la ciudad para celebrar el ensueño de fin de año. Frente a un árbol majestuoso, la actriz y presentadora Natalia Téllez acompañó a Rodrigo Rizzi, General Manager de The St. Regis Mexico City, para presionar juntos el botón que iluminó el lobby y, al mismo tiempo, los corazones de los presentes con sus luces titilantes.

La velada estuvo llena de gestos entrañables que evocaron las tradiciones más queridas, un delicado homenaje a lo que más amamos de estas fechas: decoración de casitas de jengibre, chocolate caliente, bocadillos inspirados en la temporada y un coro interpretando villancicos clásicos, creando un ambiente cálido y festivo. La llegada de Santa Claus encantó a los más pequeños (y no tan pequeños), añadiendo un toque de fantasía a la experiencia.

“En The St. Regis Mexico City, creemos en el poder de las tradiciones para unir a las familias y crear recuerdos que perduran. Nuestro Encendido del Árbol es uno de los momentos más esperados del año y cada detalle fue pensado para celebrar de una forma especial el espíritu de la Navidad”, comentó Rodrigo Rizzi.

La celebración concluyó entre luces, música y sonrisas, dando el banderazo oficial al espíritu navideño en la ciudad. Una noche que reafirma a The St. Regis Mexico City como el punto de encuentro donde las tradiciones familiares y el lujo contemporáneo se entrelazan para crear momentos verdaderamente inolvidables que se guardan en el corazón.