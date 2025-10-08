La colaboración entre JW Anderson x Wedgwood dio como resultado una serie de tazas que podrían haber estado en una mesa griega del siglo V o en tu cocina más contemporánea.
JW Anderson x Wedgwood: de una simple taza al arte de tomar café al estilo de la antigua Grecia
Jonathan Anderson, el genio detrás de JW Anderson (y director creativo de Loewe), decidió abrir su archivo personal y rescatar una pieza que lo ha obsesionado durante años: las tazas acanaladas inspiradas en recipientes de la antigua Grecia. Lo que comenzó como una fascinación por las formas arqueológicas terminó convirtiéndose en una colaboración que mezcla historia, arte y diseño funcional con un toque muy moderno.
Las tazas, hechas a mano por los expertos artesanos de Wedgwood, la icónica marca británica fundada en 1759, llegan en tres combinaciones de color que no podrían ser más cool: Blue/Saxon Blue, Chocolate Brown/Black y Canary Yellow/Mimosa Yellow. Cada set incluye dos piezas, una taza pequeña y una grande, perfectas para quienes creen que el ritual del café merece un diseño digno de museo.
Anderson ha descrito esta colección como “una reinterpretación de lo antiguo desde una mirada moderna”. Y es justo eso lo que hace especial la colaboración, no se trata solo de beber café, sino de sostener en las manos una pequeña pieza de historia reinventada.
Si algo ha demostrado JW Anderson es su talento para desafiar lo tradicional, y junto a Wedgwood, que ha decorado mesas reales y colecciones de museo, logra una alquimia entre lo clásico y lo contemporáneo que se siente elegante, irónica y perfectamente actual.
En un mundo donde todo tiende a lo efímero, estas tazas invitan a disfrutar el momento con calma, como si el tiempo se detuviera aunque sea lo que tarda en enfriarse tu latte.