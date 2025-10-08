JW Anderson x Wedgwood: de una simple taza al arte de tomar café al estilo de la antigua Grecia

Jonathan Anderson, el genio detrás de JW Anderson (y director creativo de Loewe), decidió abrir su archivo personal y rescatar una pieza que lo ha obsesionado durante años: las tazas acanaladas inspiradas en recipientes de la antigua Grecia. Lo que comenzó como una fascinación por las formas arqueológicas terminó convirtiéndose en una colaboración que mezcla historia, arte y diseño funcional con un toque muy moderno.

Jonathan Anderson, el genio detrás de JW Anderson (y director creativo de Loewe), decidió abrir su archivo personal y rescatar una pieza que lo ha obsesionado durante años: las tazas acanaladas inspiradas en recipientes de la antigua Grecia. (Instagram @wedgwood)

Las tazas, hechas a mano por los expertos artesanos de Wedgwood, la icónica marca británica fundada en 1759, llegan en tres combinaciones de color que no podrían ser más cool: Blue/Saxon Blue, Chocolate Brown/Black y Canary Yellow/Mimosa Yellow. Cada set incluye dos piezas, una taza pequeña y una grande, perfectas para quienes creen que el ritual del café merece un diseño digno de museo.