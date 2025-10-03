La Ciudad de México destaca por su vida nocturna emblemática y estos rincones escondidos lo demuestran. En lo profundo de un hotel, al fondo de una tienda de vinilos o detrás de una puerta misteriosa en un restaurante encontrarás algunos de los speakeasies más creativos y cool de la CDMX. Aquí te contamos cuáles valen la pena descubrir.
La guía definitiva de los mejores speakeasies en CDMX
5 speakeasies imperdibles de la CDMX
Shhh
99 Records es el lugar perfecto para los amantes de la música. Al cruzar la puerta, te encuentras con una tienda de vinilos perfectamente curada para después descubrir su secreto: un listening room.
Un lugar diseñado para relajarte y disfrutar de la selección musical acompañado de un drink con el sello de Ismael Martínez, encargado de la coctelería de Hanky Panky.
Ideal para planes íntimos o una salida con pocos amigos, es un espacio donde la propuesta de Shhh cobra vida.
¿Dónde?
Ámsterdam 62, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX
Minos Sound Room
En el corazón del Hotel Volga se esconde Minos Sound Room, un speakeasy subterráneo que combina coctelería de autor y música en vinilo, convirtiéndolo en una experiencia inmersiva.
¿Dónde?
Río Volga 105, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX
Biberón
Biberón, el bar del restaurante Babero, llega con una propuesta diferente: vinilos y cocteles en draft. ¿Cuándo te imaginaste un drink que no fuera cerveza servido desde un barril?
Rodeado de paredes de acero y aluminio, este bar te promete el mejor ambiente para pasar la noche con amigos de la mano de un buen coctel.
¿Dónde?
Durango 219, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
El Minutito
A veces necesitamos un respiro del caos de la ciudad y encontrar un lugar que cumpla con esto parece imposible.
El Minutito es esa pausa perfecta: de día es cafetería y de noche, un bar. Aquí no hay mesas ni sillas, parte de la experiencia es disfrutar un minutito con tu café o coctel en mano.
¿Dónde?
Londres 28, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX
Handshake
Considerado uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, este spot es un viaje en el tiempo al origen de los bares secretos de los años veinte.
Con una propuesta de coctelería diversa, creativa y extremadamente compleja, Handshake se convierte en un must de la CDMX y es el bar número uno del mundo.
¿Dónde?
Amberes 65, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX