La guía definitiva de los mejores speakeasies en CDMX

5 speakeasies imperdibles de la CDMX

Shhh

Shhh (Instagram @shhh99r)

99 Records es el lugar perfecto para los amantes de la música. Al cruzar la puerta, te encuentras con una tienda de vinilos perfectamente curada para después descubrir su secreto: un listening room.

Un lugar diseñado para relajarte y disfrutar de la selección musical acompañado de un drink con el sello de Ismael Martínez, encargado de la coctelería de Hanky Panky.

Ideal para planes íntimos o una salida con pocos amigos, es un espacio donde la propuesta de Shhh cobra vida.

¿Dónde?

Ámsterdam 62, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX

Minos Sound Room

Minos Sound Room (Instagram @minos_soundroom)

En el corazón del Hotel Volga se esconde Minos Sound Room, un speakeasy subterráneo que combina coctelería de autor y música en vinilo, convirtiéndolo en una experiencia inmersiva.

¿Dónde?

Río Volga 105, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX

Biberón

Biberon (Instagram @biberon.bar)

Biberón, el bar del restaurante Babero, llega con una propuesta diferente: vinilos y cocteles en draft. ¿Cuándo te imaginaste un drink que no fuera cerveza servido desde un barril?

Rodeado de paredes de acero y aluminio, este bar te promete el mejor ambiente para pasar la noche con amigos de la mano de un buen coctel.

¿Dónde?

Durango 219, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX