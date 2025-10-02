Vive como Kendall, Zendaya o Harry Styles; así puedes lograr el look de las casas de tus celebs favoritas

Imagina entrar a tu casa y sentir que estás en un mix perfecto entre el Brooklyn chic de Zendaya, la vibe relajada y artística de Kendall Jenner y el estilo ecléctico de Harry Styles. Suena ambicioso, pero no necesitas millones en el banco ni contratos con despachos.
Cómo lograr el look de las casas de tus celebs favoritas
Empieza por la paleta de colores, piensa en tonos tierra que abracen el espacio, grises que calmen la vista y un par de verdes profundos que le den vida. Es como tomar la calidez de Zendaya, mezclarla con los contrastes de Kendall y luego darle un twist inesperado al estilo Harry con algún acento más atrevido, puede ser un cojín morado, una lámpara con base en cobre o hasta un papel tapiz floral en una pared clave.
Después vienen las texturas, el verdadero secreto para que tu casa no se vea plana. Visualiza lino suave en las cortinas, terciopelo en un par de cojines, cuero envejecido en una butaca y una alfombra gruesa que invite a caminar descalzo. Eso es exactamente lo que hacen las celebs, jugar con capas que hacen que el espacio se sienta vivo y táctil.
El toque estrella lo ponen los muebles con carácter. Olvídate del “todo a juego”. Zendaya no tendría miedo a un sillón gigante en crema con patas de madera oscura, Kendall seguramente rescataría una mesa vintage y la llenaría de libros y flores, y Harry agregaría un gabinete excéntrico con historia. Tú puedes traducirlo con un descubrimiento en un mercado, una pieza heredada de tu abuela o algo restaurado que cuente una anécdota.
Y claro, ningún moodboard estaría completo sin arte y objetos personales. Kendall tiene galerías de marcos que parecen improvisadas pero están pensadas al milímetro, Harry vive rodeado de piezas que parecen souvenirs de viajes, y Zendaya apuesta por esculturas discretas que dan fuerza. En tu versión, pueden ser fotos tuyas impresas en blanco y negro, pósters de artistas emergentes o esa jarra artesanal que encontraste en un bazar. Lo importante es que se note que tiene alma.
La luz es la cereza del pastel, cortinas ligeras que dejen entrar el sol, lámparas de pie que creen rincones íntimos y, por qué no, unas velas que enciendas de noche. Así tu casa respira de día y se transforma en un refugio cozy por la noche.