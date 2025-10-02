Vive como Kendall, Zendaya o Harry Styles; así puedes lograr el look de las casas de tus celebs favoritas

Cómo lograr el look de las casas de tus celebs favoritas

Empieza por la paleta de colores, piensa en tonos tierra que abracen el espacio, grises que calmen la vista y un par de verdes profundos que le den vida. Es como tomar la calidez de Zendaya, mezclarla con los contrastes de Kendall y luego darle un twist inesperado al estilo Harry con algún acento más atrevido, puede ser un cojín morado, una lámpara con base en cobre o hasta un papel tapiz floral en una pared clave.

Brooklyn chic es el go-to de Zendaya cuando se trata de sentirse cozy en casa. (Instagram @zendaya)

Después vienen las texturas, el verdadero secreto para que tu casa no se vea plana. Visualiza lino suave en las cortinas, terciopelo en un par de cojines, cuero envejecido en una butaca y una alfombra gruesa que invite a caminar descalzo. Eso es exactamente lo que hacen las celebs, jugar con capas que hacen que el espacio se sienta vivo y táctil.

Las texturas son el verdadero secreto para que tu casa no se vea plana. (Instagram @kendalljenner)

El toque estrella lo ponen los muebles con carácter. Olvídate del “todo a juego”. Zendaya no tendría miedo a un sillón gigante en crema con patas de madera oscura, Kendall seguramente rescataría una mesa vintage y la llenaría de libros y flores, y Harry agregaría un gabinete excéntrico con historia. Tú puedes traducirlo con un descubrimiento en un mercado, una pieza heredada de tu abuela o algo restaurado que cuente una anécdota.