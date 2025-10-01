Todo lo que tienes que saber del Abierto Mexicano de Tenis 2026

No cabe duda de que uno de los eventos deportivos más importantes y esperados en nuestro país es el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Cada año, miles de fans del deporte blanco se reúnen en Acapulco para disfrutar de este torneo ATP 500 que se ha consolidado como el favorito de Latinoamérica.
Después de una súper exitosa edición 2025, por fin tenemos los detalles para el 2026 y aquí te compartimos todo lo que tienes que saber.
Conoce todos los detalles del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2026
Definitivamente, el Abierto Mexicano es mucho más que tenis: se trata de una comunidad y una experiencia integral para todos los que asisten. Para la edición XXXIII, incluirá el tradicional Kids Day, donde los niños de Guerrero asisten a jugar y convivir con los jugadores por una tarde, y las Mextenis Talks, una serie de charlas con jugadores y expertos en el deporte que involucran al público (que ahora sucederán no solo al inicio del torneo, sino también al final).
Además, una gran noticia para el próximo año es que el jugador argentino Juan Martín del Potro, campeón de este torneo en 2018, se integra como embajador del evento, así que lo veremos participar en todas las actividades del torneo.
Otra de las grandes noticias es que dentro del área de alimentos, ahora habrá una nueva curaduría a cargo del chef Carlos Gaytán, así que podemos esperar una selección de primer nivel.
Los jugadores que asistirán al Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2026
Una de las noticias más esperadas de cada año es la lista de jugadores que asistirán, y podemos decir que la del 2026 no decepcionó. El cuadro de 32 jugadores está encabezado por Alexander Zverev (No. 3), Ben Shelton (No. 6), Lorenzo Musetti (No. 9), Casper Ruud (No.c12), Alejandro Davidovich Fokina (No. 20), Flavio Cobolli (No. 22), Grigor Dimitrov (No. 27) y Frances Tiafoe (No. 28).
Estos son sólo algunos de los nombres confirmados hasta ahora, cuando se acerque más la fecha anunciarán la lista completa.
Tanto Álvaro Falla, CEO de MexTenis, como Geoffrey Fernández, COO de MexTenis, nos compartieron todas estas noticias con mucha emoción, ya que es un claro ejemplo de un torneo que evoluciona constantemente, siempre con el bienestar de los jugadores y el público en mente.
Los boletos para el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2026 ya están disponibles en Ticketmaster, y tendrá lugar del 21 al 28 de febrero del 2026 en el bello puerto. ¡Ahí nos vemos!