Todo lo que tienes que saber del Abierto Mexicano de Tenis 2026

Conoce todos los detalles del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2026

Definitivamente, el Abierto Mexicano es mucho más que tenis: se trata de una comunidad y una experiencia integral para todos los que asisten. Para la edición XXXIII, incluirá el tradicional Kids Day, donde los niños de Guerrero asisten a jugar y convivir con los jugadores por una tarde, y las Mextenis Talks, una serie de charlas con jugadores y expertos en el deporte que involucran al público (que ahora sucederán no solo al inicio del torneo, sino también al final).

Lorenzo Musetti regresa a Acapulco para el AMT 2026. (Jorge Reyes)

Además, una gran noticia para el próximo año es que el jugador argentino Juan Martín del Potro, campeón de este torneo en 2018, se integra como embajador del evento, así que lo veremos participar en todas las actividades del torneo.

Otra de las grandes noticias es que dentro del área de alimentos, ahora habrá una nueva curaduría a cargo del chef Carlos Gaytán, así que podemos esperar una selección de primer nivel.