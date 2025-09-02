Crianza con un poco de ayuda extra, esta app será tu mejor aliada

Crianza en tiempos modernos

Es un hecho que se necesita mucho para criar a un niño y no solo en las tareas cotidianas, sino como un apoyo que puede facilitar ciertos momentos y los sistemas de apoyo se han convertido en ayudas digitales. La idea no es reemplazar, sino sumar herramientas que les permitan navegar mejor los retos del día a día. Hay propuestas que apuestan por algo más que los consejos habituales, sino acompañar, personalizar y ayudar a leer las emociones.

Una propuesta que te ayuda con los retos del día a día (Instagram/ @kellypiquet)

La app Wizzer es una de estas propuestas y nació de dos padres que se dieron cuenta de que no hay un manual para las crisis que ocurren durante la crianza. No buscaban un fórmula perfecta, sino una forma de transformar esos momentos caóticos en aprendizajes para toda la familia.

Una app creada por papás para papás (Instagram/ @wizzer_latam)

Y así fue como nació la app, pensada para que las familias puedan trabajar habilidades emocionales desde casa. Su objetivo es que el gestionar las emociones sea tan natural como aprender a leer.