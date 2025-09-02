Tener hijos puede ser una de las aventuras más gratificantes y más agotadoras que existen; entre los horarios de la escuela, los berrinches sorpresa y el eterno pleito de la hora de dormir, hay días en los que cualquier papá o mamá soñaría con tener un copiloto emocional. Y sí, vimos en tiempos moderno y la tecnología ya se encarga con una ayudadita en ese terreno.
Crianza con un poco de ayuda extra, esta app será tu mejor aliada
Crianza en tiempos modernos
Es un hecho que se necesita mucho para criar a un niño y no solo en las tareas cotidianas, sino como un apoyo que puede facilitar ciertos momentos y los sistemas de apoyo se han convertido en ayudas digitales. La idea no es reemplazar, sino sumar herramientas que les permitan navegar mejor los retos del día a día. Hay propuestas que apuestan por algo más que los consejos habituales, sino acompañar, personalizar y ayudar a leer las emociones.
La app Wizzer es una de estas propuestas y nació de dos padres que se dieron cuenta de que no hay un manual para las crisis que ocurren durante la crianza. No buscaban un fórmula perfecta, sino una forma de transformar esos momentos caóticos en aprendizajes para toda la familia.
Y así fue como nació la app, pensada para que las familias puedan trabajar habilidades emocionales desde casa. Su objetivo es que el gestionar las emociones sea tan natural como aprender a leer.
Historias que conectan
Cristóbal Caicedo, matemático y economista, sintió el vacío de no tener un método claro para saber si estaba criando bien cuando sus hijos llegaron a su vida. María Tenorio, cofundadora de Wizzer, tuvo su momento de frustración cuando su hijo tuvo un incidente en el kínder y ella no supo a quién acudir sin sentirse juzgada.
Ambos decidieron convertir esas experiencias en una solución y crear una plataforma que mezcla ciencia, empatía y tecnología para ofrecer una ayudita extra que se ajusta a cada familia. Con la esencia de ayudar a que papás y mamás se sientan acompañados.
Además, detrás de todo hay un elemento clave que no siempre se menciona: la comunidad. Un espacio donde padres pueden compartir dudas, consejos y hasta anécdotas divertidas, porque al final del día criar no se trata de tener todas las respuestas.