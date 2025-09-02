Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Como buen italiano, ​​Jannik Sinner nos enseña cómo hacer la pasta perfecta

En la cancha, Jannik Sinner es pura potencia, precisión y disciplina. Pero en la cocina, Sinner demuestra que esos skills también sirven para algo cotidiano como preparar una buena pasta.
mar 02 septiembre 2025 04:28 PM
Jannik Sinner
​​Jannik Sinner, del saque perfecto a la pasta perfecta.

En el video One day at Wimbledon en preparación al gran match, vemos a ​​Jannik Sinner cambiando la raqueta por la cuchara de madera para cocinar una receta que es puro comfort food italiano: el tortiglioni con salsa de tomate.

Lo cool no es solo la receta simple, honesta y clásica, sino lo que representa que es la unión de dos mundos que se mueven por la misma obsesión por la calidad.

Publicidad

Y lo mejor es que no hay secretos ni técnicas de chef. Sinner apuesta por lo esencial, esos pasos que convierten la pasta en algo simple pero perfecto.

Jannik-Sinner
Jannik Sinner nos enseña cómo hace su pasta favorita.

La receta de la pasta favorita de Jannik Sinner, paso a paso

1. Elegir la pasta correcta Tortiglioni De Cecco, con su textura rugosa, son ideales para atrapar la salsa.

2. Cocinar al dente En abundante agua con sal, dejar hervir hasta ese punto firme que nunca falla en Italia.

3. Preparar la salsa de tomate Sencilla y sin pretensiones: la clave son ingredientes de calidad y un sofrito que respete el sabor del tomate.

4. Unir pasta y salsa El momento de la magia: mezclar los tortiglioni en la sartén para que absorban la salsa por completo.

5. El toque final Mover la pasta con calma y estilo, hasta lograr una cobertura perfecta. Nada más, nada menos.

Publicidad

¿El resultado de esta receta? Un plato auténtico, reconfortante y lleno de sabor. La prueba de que no necesitas complicarte para comer bien, solo necesitas buenos ingredientes y el método correcto.

Jannik_Sinner
Al final, Sinner nos recuerda que la perfección está en los detalles… ya sea levantando un trofeo o sirviendo un plato de pasta caliente en la mesa.

Al final, Sinner nos recuerda que la perfección está en los detalles, ya sea levantando un trofeo o sirviendo un plato de pasta caliente en la mesa.

Publicidad

Tags

Pasta

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad