Y lo mejor es que no hay secretos ni técnicas de chef. Sinner apuesta por lo esencial, esos pasos que convierten la pasta en algo simple pero perfecto.

Jannik Sinner nos enseña cómo hace su pasta favorita. (Jannik Sinner during the filming of the "A Perfect Match" campaign.)

La receta de la pasta favorita de Jannik Sinner, paso a paso

1. Elegir la pasta correcta Tortiglioni De Cecco, con su textura rugosa, son ideales para atrapar la salsa.

2. Cocinar al dente En abundante agua con sal, dejar hervir hasta ese punto firme que nunca falla en Italia.

3. Preparar la salsa de tomate Sencilla y sin pretensiones: la clave son ingredientes de calidad y un sofrito que respete el sabor del tomate.

4. Unir pasta y salsa El momento de la magia: mezclar los tortiglioni en la sartén para que absorban la salsa por completo.

5. El toque final Mover la pasta con calma y estilo, hasta lograr una cobertura perfecta. Nada más, nada menos.