Carla Bruni, la modelo, cantante y exprimera dama de Francia, enfrentará un juicio en dicho país en noviembre de 2027 por su presunta participación en una operación para modificar el testimonio de un testigo que vinculó a su esposo, el expresidente Nicolas Sarkozy, con dinero del régimen del dictador libio Muamar Gadafi.
La exprimera dama Carla Bruni irá a juicio en Francia por una acusación relacionada con el caso de Nicolas Sarkozy
El proceso también sentará en el banquillo a Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, y a Michèle Marchand, conocida como Mimi Marchand y considerada una de las figuras más influyentes de la prensa sensacionalista francesa por sus vínculos con celebridades, políticos y paparazzi.
Las autoridades francesas ordenaron llevar a juicio a 11 personas por este caso, que busca esclarecer las circunstancias en las que el empresario franco-libanés Ziad Takieddine modificó sus declaraciones sobre el presunto financiamiento libio de la campaña que llevó a Sarkozy a la presidencia.
La información fue confirmada este martes por una fuente cercana al expediente a la agencia AFP, luego de que la emisora RTL adelantara la noticia. El calendario provisional sitúa el juicio en noviembre de 2027, ante el tribunal penal de París.
¿Por qué Carla Bruni y Nicolas Sarkozy enfrentarán un juicio en Francia?
La investigación gira alrededor de las declaraciones de Ziad Takieddine, empresario que aseguró que el régimen de Muamar el Gadafi entregó millones de euros en efectivo al equipo de campaña de Nicolas Sarkozy para financiar su candidatura presidencial de 2007.
Takieddine afirmó que había participado en la entrega de maletines con dinero procedente de Libia. Sin embargo, posteriormente se retractó de sus acusaciones, en un cambio de versión que ahora forma parte central de la investigación judicial.
Aproximadamente dos meses después, el empresario volvió a señalar a Sarkozy y reiteró las acusaciones sobre el presunto financiamiento libio.
Takieddine murió en septiembre de 2025, pero sus declaraciones y los movimientos para conseguir que modificara su testimonio forman parte de las pesquisas que llevaron a este nuevo proceso judicial.
La justicia busca determinar si existió una operación organizada para conseguir que el empresario retirara sus acusaciones y favorecer así la situación legal del expresidente francés.
¿De qué se acusa a Carla Bruni en Francia?
La investigación apunta a que Carla Bruni y Mimi Marchand habrían participado en los contactos para conseguir que Takieddine se retractara de sus declaraciones contra Sarkozy.
De acuerdo con las pesquisas, Marchand habría intervenido como intermediaria para coordinar la operación, mientras que Bruni presuntamente habría mantenido comunicación con ella mediante una línea telefónica clandestina desde finales de 2019.
La hipótesis de los investigadores es que la retractación del empresario no fue espontánea, sino que formó parte de una estrategia para favorecer al expresidente en la investigación por el financiamiento de su campaña.
En noviembre de 2020, Takieddine retiró públicamente sus acusaciones en una entrevista con medios franceses. Sin embargo, en enero de 2021 volvió a señalar a Sarkozy ante los investigadores.
El diario Le Monde informó que la operación, conocida como «Salvar a Sarko», habría contemplado pagos millonarios para conseguir la retractación del empresario, así como movimientos de dinero y contactos en Líbano. Estas circunstancias forman parte de las acusaciones que deberán examinar los jueces.
Nicolas Sarkozy y Carla Bruni: los cargos que enfrentarán en 2027
El expresidente francés y su esposa serán juzgados por dos delitos: asociación ilícita con el propósito de cometer una estafa en banda organizada y encubrimiento de soborno de testigos.
Mimi Marchand, cuyo nombre completo es Michèle Marchand, enfrenta acusaciones adicionales por soborno de testigos, asociación ilícita y preparación de actos de corrupción de personal judicial extranjero.
Los 11 acusados comparecerán ante el tribunal penal de París del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2027, de acuerdo con el calendario provisional difundido por medios franceses.
Los delitos imputados contemplan penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión y multas de hasta 150 mil euros. Las acusaciones deberán probarse durante el juicio y no representan una declaración de culpabilidad.
El nuevo juicio llega mientras Sarkozy espera otra sentencia por el caso libio
El proceso contra Carla Bruni y Nicolas Sarkozy está directamente relacionado con otro de los expedientes judiciales que enfrenta el expresidente francés: la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con recursos del gobierno de Muamar el Gadafi.
En septiembre de 2025, Sarkozy recibió una condena de cinco años de prisión por asociación ilícita en ese caso. Cumplió 20 días de encarcelamiento antes de obtener su libertad bajo control judicial mientras se resolvía su apelación.
El político conservador, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, niega las acusaciones y recurrió la sentencia. La Corte de Apelación de París tiene previsto anunciar su decisión el 30 de noviembre de 2026.
Así, el nuevo juicio de 2027 examinará una presunta maniobra para modificar el testimonio de uno de los principales acusadores de Sarkozy, mientras que el proceso de apelación resolverá su responsabilidad en el expediente sobre el financiamiento libio de su campaña. Son dos procedimientos judiciales distintos, aunque sus investigaciones están estrechamente relacionadas.
Con información de AFP