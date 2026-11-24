El proceso también sentará en el banquillo a Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, y a Michèle Marchand, conocida como Mimi Marchand y considerada una de las figuras más influyentes de la prensa sensacionalista francesa por sus vínculos con celebridades, políticos y paparazzi.

Las autoridades francesas ordenaron llevar a juicio a 11 personas por este caso, que busca esclarecer las circunstancias en las que el empresario franco-libanés Ziad Takieddine modificó sus declaraciones sobre el presunto financiamiento libio de la campaña que llevó a Sarkozy a la presidencia.



La exprimera dama Carla Bruni será juzgada en Francia por cargos relacionados con el caso de Nicolas Sarkozy (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

La información fue confirmada este martes por una fuente cercana al expediente a la agencia AFP, luego de que la emisora RTL adelantara la noticia. El calendario provisional sitúa el juicio en noviembre de 2027, ante el tribunal penal de París.

¿Por qué Carla Bruni y Nicolas Sarkozy enfrentarán un juicio en Francia?

La investigación gira alrededor de las declaraciones de Ziad Takieddine, empresario que aseguró que el régimen de Muamar el Gadafi entregó millones de euros en efectivo al equipo de campaña de Nicolas Sarkozy para financiar su candidatura presidencial de 2007.

Takieddine afirmó que había participado en la entrega de maletines con dinero procedente de Libia. Sin embargo, posteriormente se retractó de sus acusaciones, en un cambio de versión que ahora forma parte central de la investigación judicial.



La exprimera dama Carla Bruni será juzgada en Francia por cargos relacionados con el caso de Nicolas Sarkozy (Daniel Berehulak/Getty Images)

Aproximadamente dos meses después, el empresario volvió a señalar a Sarkozy y reiteró las acusaciones sobre el presunto financiamiento libio.

Takieddine murió en septiembre de 2025, pero sus declaraciones y los movimientos para conseguir que modificara su testimonio forman parte de las pesquisas que llevaron a este nuevo proceso judicial.

La justicia busca determinar si existió una operación organizada para conseguir que el empresario retirara sus acusaciones y favorecer así la situación legal del expresidente francés.