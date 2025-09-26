La polémica reacción de Carla Bruni al escuchar sentencia de su esposo, Nicolás Sarkozy

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado a cinco años de prisión luego de ser declarado culpable por asociación delictiva en una trama de presunta financiación libia de su campaña electoral de 2007. El veredicto, emitido en París, ha acaparado la atención de la prensa mundial no solo sobre el político, sino también sobre su entorno más cercano, entre ellos su esposa, la ex modelo y ex primera dama Carla Bruni, quien —frente a las cámaras— reaccionó de manera visible, manifestando su inquietud y apoyo hacia durante el proceso.
A pesar del revuelo previo y las especulaciones, de acuerdo con medios internacionales, la ex modelo mantuvo durante el juicio un semblante relativamente sereno. No hubo lágrimas, ni discursos, pero sí una presencia constante. A su lado, Sarkozy enfrentó el momento bajo la mirada pública, y ella estuvo presente al acompañarlo en un momento tan delicado.
Poco después de que se emitiera la sentencia, Bruni recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen junto a su esposo: una foto de ellos caminando de la mano. Bajo la publicación, escribió: “El amor es la respuesta”. Además, Carla optó por desactivar los comentarios.
Al salir del juzgado, y frente a los micrófonos de varios medios de comunicación, la también modelo de 57 años protagonizó un gesto simbólico: tomó la esponja de un micrófono del medio Mediapart, la arrancó y la arrojó al suelo. Bruni habría dirigido este acto específicamente hacia ese medio, que fue el primero en revelar los documentos que apuntaban a una posible financiación turbia. Aunque su acción fue interpretada como una muestra de inconformidad, su expresión y lenguaje corporal no reflejaban enojo.
Carla Bruni a arraché la bonnette de @Mediapart à l’issue de l’audience et de la condamnation de Nicolas Sarkozy.— Ilan Gabet (@Ilangabet) September 25, 2025
Profitons-en pour remercie les journalistes de @Mediapart pour leur travaux. On a besoin de gens comme eux pour préserver l’état de droit.
pic.twitter.com/Tuxki66Eew
¿Por qué Nicolás Sarkozy fue sentenciado a 5 años de prisión?
El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue sentenciado a cinco años de prisión, dos de ellos de cumplimiento obligatorio, tras ser declarado culpable de asociación delictiva tras una investigación que llevaba más de una década en curso y que ha implicado a varias figuras clave de la política francesa.
El fallo fue emitido el pasado 25 de septiembre por un tribunal de París, tras considerar probado que Sarkozy participó en una trama de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, mediante fondos procedentes del régimen libio de Muamar Gadafi. Según la acusación, el entonces candidato habría recibido hasta 50 millones de euros en efectivo, superando ampliamente el límite legal permitido para gastos de campaña en Francia, que en ese momento era de 21 millones.
La sentencia se basa en evidencias que surgieron de documentos, testimonios y transferencias que vinculan al entorno de Sarkozy con intermediarios libios. Entre los elementos clave del caso se encuentran registros de viajes, maletas con dinero, así como comunicaciones interceptadas entre miembros del gobierno libio y personas cercanas al expresidente francés. El tribunal consideró que Sarkozy no solo estaba al tanto de estos fondos, sino que tuvo un rol activo en el encubrimiento y utilización de estos recursos.
Aunque Sarkozy ha negado rotundamente las acusaciones desde el inicio, calificando el caso como una “manipulación política” y asegurando que “no hay ni una sola prueba”, la justicia francesa concluyó que existía una red organizada para canalizar dinero desde Libia hacia su campaña, lo cual constituye un delito grave bajo las leyes francesas.
En el caso actual, el tribunal estableció que dos de los cinco años de condena deberán cumplirse de forma efectiva, aunque se desconoce aún si Sarkozy deberá ingresar directamente en prisión o si podrá hacerlo bajo un régimen especial, como arresto domiciliario con tobillera electrónica, una posibilidad contemplada en el sistema judicial francés para condenas inferiores a dos años.
La defensa de Sarkozy ha confirmado que apelará la sentencia, lo que significa que la condena no es aún definitiva. Sin embargo, el impacto político y mediático ya es considerable. La imagen del expresidente —que gobernó Francia entre 2007 y 2012— ha quedado fuertemente dañada, y su posible retorno a la política activa parece cada vez más lejano.
La primera condena que manchó la imagen de Sarkozy
Esta no es la primera condena que enfrenta Nicolas Sarkozy. En 2021, el ex mandatario fue condenado a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias en un caso separado conocido como el "caso de las escuchas", en el que se le acusó de intentar sobornar a un juez a cambio de información confidencial sobre otra investigación en su contra.
Ese caso también generó gran controversia y debilitó su imagen pública, aunque el ex presidente no ingresó a prisión gracias a su apelación y a la suspensión condicional de parte de la pena.