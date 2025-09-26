La polémica reacción de Carla Bruni al escuchar sentencia de su esposo, Nicolás Sarkozy

Así fue como Carla Bruni reaccionó a la sentencia de su esposo, Nicolás Sarkozy

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado a cinco años de prisión por asociación delictiva por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007 con dinero procedente del régimen libio de Muamar Gadafi. La sentencia, histórica para la política francesa, ha generado un fuerte impacto mediático y ha puesto en el foco no solo al ex mandatario, sino también a su esposa, Carla Bruni, quien reaccionó públicamente con gestos contundentes y un mensaje claro de apoyo.

Carla Bruni y Nicolás Sarkozy (JULIEN DE ROSA/AFP)

A pesar del revuelo previo y las especulaciones, de acuerdo con medios internacionales, la ex modelo mantuvo durante el juicio un semblante relativamente sereno. No hubo lágrimas, ni discursos, pero sí una presencia constante. A su lado, Sarkozy enfrentó el momento bajo la mirada pública, y ella estuvo presente al acompañarlo en un momento tan delicado.

Poco después de que se emitiera la sentencia, Bruni recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen junto a su esposo: una foto de ellos caminando de la mano. Bajo la publicación, escribió: “El amor es la respuesta”. Además, Carla optó por desactivar los comentarios.

Carla Bruni mostró su apoyo a su esposo, Nicolás Sarkozy, quien fue sentenciado a 5 años de cárcel. (Instagram)

Al salir del juzgado, y frente a los micrófonos de varios medios de comunicación, la también modelo de 57 años protagonizó un gesto simbólico: tomó la esponja de un micrófono del medio Mediapart, la arrancó y la arrojó al suelo. Bruni habría dirigido este acto específicamente hacia ese medio, que fue el primero en revelar los documentos que apuntaban a una posible financiación turbia. Aunque su acción fue interpretada como una muestra de inconformidad, su expresión y lenguaje corporal no reflejaban enojo.