Khloé Kardashian parece haber encontrado una palabra para explicar por qué las citas y los encuentros casuales no están entre sus prioridades. Después de cinco años sin salir con nadie, la empresaria descubrió el término demisexual durante una conversación con su amigo Simon Huck y reconoció que podría identificarse con esta orientación sexual.
Khloé Kardashian descubre que es demisexual luego de cinco años sin citas: ¿qué significa?
¿Qué significa ser demisexual y por qué Khloé Kardashian se identifica así?
La revelación ocurrió en el más reciente episodio de su podcast K hloé in Wonderland, donde Huck le explicó que una persona demisexual necesita establecer primero una conexión emocional con alguien para experimentar atracción romántica o sexual. Una definición que hizo que la integrante del clan Kardashian se preguntara si ese término describía su propia manera de relacionarse.
"¿Soy demi? Vaya", reaccionó la empresaria de 42 años, después de escuchar la explicación. También reconoció que nunca ha tenido una aventura de una sola noche: "No creo haber tenido nunca una aventura de una noche... Lo recordaría", comentó.
La conversación dejó algo claro: Khloé no parece tener ninguna prisa por regresar al terreno de las citas y, después de las experiencias que ha vivido en sus relaciones anteriores, hoy prefiere cuidar la tranquilidad que ha conseguido.
La demisexualidad se refiere a una forma de experimentar la atracción sexual en la que primero debe existir un vínculo emocional significativo. Es decir, no se trata simplemente de preferir las relaciones estables o de decidir no tener encuentros casuales, sino de necesitar esa conexión afectiva para que aparezca la atracción sexual.
En el caso de Khloé, la explicación de Simon Huck pareció hacer clic con su experiencia personal. La empresaria reconoció que le resulta complicado imaginarse dentro de la cultura de los encuentros casuales y que, por ahora, tampoco se siente preparada para dejar entrar a alguien nuevo en su vida.
"Ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado", explicó al hablar de las razones por las que le cuesta volver a involucrarse sentimentalmente.
Sin embargo, eso no significa que haya dejado de extrañar el afecto. Cuando Huck le preguntó si echaba de menos la intimidad, Khloé hizo una distinción: no necesariamente extraña el sexo, sino gestos como recibir un beso o un abrazo de alguien por quien siente algo.
"Extraño más que me besen a veces", confesó. También dijo que en ocasiones quisiera recibir un abrazo normal, pero de alguien de quien realmente desee recibirlo.
Los desengaños amorosos de Klohé Kardashian
La decisión de mantenerse soltera también está relacionada con su historial sentimental. Khloé tuvo una relación intermitente con el basquetbolista Tristan Thompson entre 2016 y 2021, marcada por varias infidelidades. Juntos tienen dos hijos: True, de ocho años, y Tatum, de cuatro.
Antes estuvo casada con Lamar Odom. Su matrimonio comenzó en 2009 y terminó formalmente en 2016, después de una etapa complicada por los problemas de adicciones e infidelidades del exjugador de la NBA.
En los últimos años, Khloé ha hablado abiertamente de cómo esas experiencias han influido en su manera de entender las relaciones. De hecho, recientemente explicó que está soltera por elección y que se encuentra feliz concentrada en sus hijos y en su vida personal.
La razón por la que Khloé Kardashian no quiere una relación abierta
Durante la misma conversación, la empresaria compartió su postura sobre las relaciones abiertas y aseguró que respeta a las parejas que establecen acuerdos y reglas claras para involucrarse con otras personas.
Incluso lanzó una crítica a quienes prometen exclusividad y después engañan a sus parejas. Para ella, el problema no necesariamente está en los acuerdos que dos personas decidan tener, sino en las mentiras y la falta de honestidad.
Aunque reconoció que no estaría cómoda si alguien le propusiera abrir una relación después de seis meses de noviazgo, sí considera importante participar en cualquier decisión de ese tipo.