¿Qué significa ser demisexual y por qué Khloé Kardashian se identifica así?

La revelación ocurrió en el más reciente episodio de su podcast K hloé in Wonderland, donde Huck le explicó que una persona demisexual necesita establecer primero una conexión emocional con alguien para experimentar atracción romántica o sexual. Una definición que hizo que la integrante del clan Kardashian se preguntara si ese término describía su propia manera de relacionarse.

"¿Soy demi? Vaya", reaccionó la empresaria de 42 años, después de escuchar la explicación. También reconoció que nunca ha tenido una aventura de una sola noche: "No creo haber tenido nunca una aventura de una noche... Lo recordaría", comentó.

La conversación dejó algo claro: Khloé no parece tener ninguna prisa por regresar al terreno de las citas y, después de las experiencias que ha vivido en sus relaciones anteriores, hoy prefiere cuidar la tranquilidad que ha conseguido.



Khloé Kardashian (Getty Images)

La demisexualidad se refiere a una forma de experimentar la atracción sexual en la que primero debe existir un vínculo emocional significativo. Es decir, no se trata simplemente de preferir las relaciones estables o de decidir no tener encuentros casuales, sino de necesitar esa conexión afectiva para que aparezca la atracción sexual.

En el caso de Khloé, la explicación de Simon Huck pareció hacer clic con su experiencia personal. La empresaria reconoció que le resulta complicado imaginarse dentro de la cultura de los encuentros casuales y que, por ahora, tampoco se siente preparada para dejar entrar a alguien nuevo en su vida.

"Ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado", explicó al hablar de las razones por las que le cuesta volver a involucrarse sentimentalmente.

Sin embargo, eso no significa que haya dejado de extrañar el afecto. Cuando Huck le preguntó si echaba de menos la intimidad, Khloé hizo una distinción: no necesariamente extraña el sexo, sino gestos como recibir un beso o un abrazo de alguien por quien siente algo.

"Extraño más que me besen a veces", confesó. También dijo que en ocasiones quisiera recibir un abrazo normal, pero de alguien de quien realmente desee recibirlo.